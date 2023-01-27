США проверят добросовестность использования американской помощи в Украине: что это значит и каких сфер касается

Власти Соединенных Штатов объявили о проведении аудита эффективности и добросовестности использования американской помощи в Украине. Речь идет о сумме в $113 млрд.

Видео дня

При этом контроль будет производиться не только в оборонной сфере Украины. Об этом говорится на сайте управления генерального инспектора Департамента обороны США.

Отметим, ранее надзорные органы правительства США опубликовали 14 отчетов после полномасштабного вторжения России в Украину и сообщили о выводах и рекомендациях по улучшению внутреннего контроля, уменьшению расходов, обеспечению безопасности и повышению эффективности работы. Эти надзорные органы продолжают мониторинг, аудит и оценку деятельности, связанной с ответом Украины на 64 текущих или запланированных проекта.

Среди ранее выполненных 14 проектов, в том числе:

управление генерального инспектора оценило подотчетность предоставленного Украине оборудования;

аудиты по использованию дополнительных ассигнований Украины;

произведена оценка Объединенного военного командования специальных операций;

аудит по угрозам кибератак;

государственный информационный отчет о Фонде противодействия российскому влиянию;

оценки контроля за прямыми финансами в поддержку Украины;

уведомление о мошенничествах;

консультация по ключевым соображениям для ответа USAID (Агентство США по международному развитию) в Украине;

краткая информация о прямой бюджетной поддержке Украины;

государственные замечания по информированию ответа Украины.

Ранее сообщалось, что благодаря финансовой помощи США и Европейского Союза (ЕС) правительство Украины обеспечит стабильное финансирование всех выплат, касающихся выполнения государством своих функций в период всего 2023 года. Выплаты не будут зависеть от развития событий на фронте, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

Помощь США и ЕС позволит покрывать дефицит украинского бюджета каждый месяц. "В период 2022 года мы провели успешные переговоры и обеспечим 2023 стабильным финансированием за счет макрофинансовой помощи ЕС в объеме 18 млрд евро на этот год и за счет существенной помощи со стороны США, которая позволит покрывать дефицит украинского бюджета каждый месяц. Это означает, что все зарплаты, пенсии, медицинские, социальные выплаты – все выплаты, относящиеся к выполнению государством своих функций, будут обеспечены в течение всего года независимо от развития событий на поле боя", – отметила вице-премьер.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что ЕС предоставит Украине 18 млрд евро в 2023 году – под обязательства по проведению реформ, необходимых для вступления в союз. Соответствующий меморандум подписан. Первый транш помощи уже поступил. Его размер составил 3 млрд евро, и эти деньги будут направлены, среди прочего, на выплату пенсий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!