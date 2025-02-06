США обсудили с Панамой защиту канала: о чем договорились

Министр обороны США Пит Хегсет 4 февраля провел переговоры с министром общественной безопасности Панамы Фрэнком Алексисом Абрего. Среди тем их разговора были вопросы защиты Панского канала.

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Об этом сообщили в Пентагоне. Хегсет подчеркнул, что его главным приоритетом является защита интересов национальной безопасности США, включая обеспечение беспрепятственного доступа к Панамскому каналу и удержание его свободным от иностранного вмешательства.

Представители США и Панамы подтвердили приверженность обоих государств защитить канал. Они согласились расширить сотрудничество между американскими военными и силами безопасности Панамы.

Хегсет выразил свою благодарность Панаме за усилия по прекращению транснациональной организованной преступности и нелегальной миграции, а также за готовность Панамы принять мигрантов из третьих стран из Соединенных Штатов для их репатриации домой.

Министры договорились поддерживать тесную связь и договориться о личной встрече в ближайшем будущем.

Напомним, что ранее президент Панамы Хосе Рауль Мулино категорически исключил возможность переговоров с американским президентом Дональдом Трампом или с представителями его администрации о контроле над Панамским каналом. После этого он встретился с госсекретарем США Марком Рубио, но накануне Мулино заявлял, что стороны будут обсуждать другие темы.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что влияние и контроль Коммунистической партии Китая над Панамским каналом представляет угрозу и нарушает Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации этого объекта. Если немедленные изменения не произойдут, Вашингтон может принять меры, необходимые для защиты своих прав в соответствии с Договором.

Во время визита в Панаму Рубио предупредил правительство страны, что Вашингтон пойдет на "необходимые меры", если Панама не положит конец "влиянию и контролю" Китая над Панамским каналом.

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