'Вашингтон предпримет необходимые меры': Рубио предупредил Панаму о последствиях контроля Китая над каналом

Во время визита в Панаму новый государственный секретарь США Марко Рубио предупредил правительство страны, что Вашингтон пойдет на "необходимые меры", если Панама не положит конец "влиянию и контролю" Китая над Панамским каналом. По его словам, речь идет о нарушении Договора о постоянном нейтралитете и функционировании канала.

Видео дня

Это подтвердила представитель Госдепа Темми Брюс. "Секретарь Рубио четко дал понять, что такой статус-кво неприемлем", – заявила она.

Известно, что Рубио прибыл в Панаму 1 февраля. Это его первая официальная поездка в качестве главного дипломата США. До четверга он посетит Панаму, Сальвадор, Коста-Рику, Гватемалу и Доминиканскую Республику.

Госсек уже провел переговоры с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино и главой МИД Хавьером Мартинесом-Ачеем.

Он предупредил представителей власти, что "нынешняя позиция влияния и контроля Коммунистической партии Китая над районом Панамского канала является угрозой для канала и нарушением Договора о постоянном нейтралитете и функционировании Панамского канала".

Ранее Рубио критиковал значительные инвестиции КНР в порты и другую инфраструктуру как на тихоокеанском, так и карибском концах канала. Он обеспокоен уязвимостью Панамы и критически важного судоходного пути к влиянию Китая.

Мулино в ответ объявил, что Панама не будет продолжать меморандум 2017 года из КНР по пекинской инициативе "Один пояс, один путь" и будет пытаться аннулировать соглашения с китайским правительством еще до окончания их официального срока.

"Мы изучим возможность досрочного прекращения", – добавил Мулино 2 февраля.

Как ранее писал OBOZ.UA, после инаугурации президент США Дональд Трамп пообещал вернуть Америке Панамский канал. Мол, каналом якобы управляет Пекин, поэтому Соединенные Штаты "заберут его обратно". Американский глава не исключил, что США могут прибегнуть для этого к экономическим и военным способам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!