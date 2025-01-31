Трамп хочет 'отжать' канал: президент Панамы отверг переговоры о праве собственности

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино категорически исключил возможность переговоров с американским президентом Дональдом Трампом или с представителями его администрации по теме контроля над Панамским каналом. Он подтвердил, что уже в выходные встретится с госсекретарем США Марко Рубио, но стороны будут обсуждать другие темы.

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Об этом господин Мулино сообщил во время последней пресс-конференции. Панамский лидер уточнил, что для диалога с Рубио хватает "более насущных проблем".

"Я не могу вести переговоры, и тем более открывать процесс переговоров по каналу. Эта тема закрыта. Канал принадлежит Панаме", – заявил господин Мулино.

Панамский президент подчеркнул, что "Панамский канал контролируется Панамой, и его управление всегда находилось в руках Панамы".

Хосе Рауль Мулино отметил, что во время встречи с Рубио хочет сконцентрироваться на темах мигрантов и распространения наркотиков.

"Единственное, чего я хочу, это убрать весь мусор с пути и иметь возможность очень откровенно поговорить с Соединенными Штатами о неотложных проблемах, включая миграцию, безопасность и борьбу с торговлей наркотиками", – уточнил панамский лидер.

Канал соединяет Тихий и Атлантический океаны и играет ключевую роль в международных торговых потоках. Его эксплуатирует управление Панамского канала – автономное агентство, контролируемое правительством Панамы.

США построили канал в начале XX века и передали контроль над ним именно Панаме – но это произошло в 1999 году.

Как сообщал OBOZ.UA, после инаугурации президент США Дональд Трамп пообещал вернуть Америке Панамский канал. Он заявил, что якобы каналом управляет Китай, поэтому Соединенные Штаты "заберут его обратно".

При этом Трамп не исключил, что США могут пользоваться экономическими и военными способами, чтоб вернуть контроль над Панамским каналом и Гренландией.

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