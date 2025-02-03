'Статус-кво неприемлем': Рубио выдвинул ультиматум по Панамскому каналу

Влияние и контроль Коммунистической партии Китая над Панамским каналом представляет угрозу и нарушает Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации этого объекта. Если немедленных изменений не произойдет, Вашингтон может пойти на меры, необходимые для защиты своих прав в соответствии с Договором.

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Такое предупреждение президенту Панамы Хосе Раулю Мулино и министру иностранных дел Хавьеру Мартинесу-Ачею сделал государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Он встретился высокопоставленными иностранными политиками в городе Панама-Сити (штат Флорида, США). Подробности разговора опубликованы на сайте Госдепа.

Переговоры состоялись, "чтобы обсудить критические региональные и глобальные проблемы".

"Рубио ясно дал понять, что этот статус-кво неприемлем и что в отсутствие немедленных изменений он потребует от Соединенных Штатов принятия мер, необходимых для защиты прав в соответствии с Договором", – сказано в сообщении.

Госсек также говорил о важности совместной работы для прекращения нелегальной миграции и поблагодарил президента Мулино за его поддержку совместной программы репатриации, которая сократила поток нелегалов через Дарьенский коридор.

"Эта встреча знаменует собой важный шаг в оживлении стратегических отношений между Соединенными Штатами и Панамой в соответствии с видением президента Дональда Трампа", – подытожили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Добавим: стратегические водные пути Панамского канала, по которым проходит около 5% мирового объема морской торговли, подчинены государственному агентству Панамы, а не китайским военным, как неоднократно утверждал Трамп.

Однако его ложные заявления отображают беспокойство некоторых американских чиновников по поводу значительных инвестиций Китая в канал и прилегающую к нему инфраструктуру.

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Панамы Хосе Рауль Мулино категорически исключил возможность переговоров с Дональдом Трампом или с представителями его администрации по теме контроля над Панамским каналом.

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