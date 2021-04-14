США нужно разместить больше войск вдоль Черного моря для сдерживания РФ, – экс-глава Пентагона

Бывший министр обороны США Марк Эспер выразил убеждение, что Вашингтону нужно развернуть дополнительные войска вдоль Черного моря, чтобы сдержать потенциальную агрессию со стороны России.

Речь идет о побережье у Польши, Болгарии и Румынии. Об этом ныне научный сотрудник Института международного лидерства Джона Маккейна при Университете штата Аризона поделился в интервью Reuters.

"Я думаю, нам нужно продолжать противостоять России и пытаться сдерживать ее плохое поведение", – заявил Эспер.

Он пояснил, что Вашингтону следует постараться успокоить европейских союзников и укрепить альянс НАТО, разместив больше сил в Польше.

"В Прибалтике, если это имеет смысл, и в таких местах, как Румыния и Болгария, если не на постоянной, то на ротационной основе", – добавил экс-глава Пентагона.

Напомним: президент США Джо Байден накануне позвонил главе РФ Владимиру Путину и призвал его снизить напряженность, вызванную наращиванием российской военной мощи на границе с Украиной, и предложил провести саммит лидеров для решения множества спорных вопросов.

Также 13 апреля США объявили о наращивании своей силы в Германии на фоне последней напряженности в отношениях с Россией из-за Украины. В частности, Вашингтон отказался от плана Трампа вывести оттуда до 12 тысяч из 36 000 американских военнослужащих.

В то же время в России назвали провокацией заход кораблей американских ВМС в Черное море и призвали США держаться подальше от оккупированного Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил Путину о своей обеспокоенности ситуацией безопасности в Украине, связанной с перемещением российских войск.