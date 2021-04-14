США слід розмістити більше військ уздовж Чорного моря для стримування РФ, – ексглава Пентагону

Колишній міністр оборони США Марк Еспер висловив переконання, що Вашингтону потрібно розгорнути додаткові війська вздовж Чорного моря, щоб стримати потенційну агресію з боку Росії.

Йдеться про узбережжя біля Польщі, Болгарії і Румунії. Про це нині науковий співробітник Інституту міжнародного лідерства Джона Маккейна при Університеті штату Аризона поділився в інтерв'ю Reuters.

"Я думаю, нам потрібно продовжувати протистояти Росії і намагатися стримувати її погану поведінку", – заявив Еспер.

Він пояснив, що Вашингтону варто постаратися заспокоїти європейських союзників і зміцнити альянс НАТО, розмістивши більше сил у Польщі.

"У Прибалтиці, якщо це має сенс, і в таких місцях, як Румунія і Болгарія, якщо не на постійній, то на ротаційній основі", – додав ексглава Пентагону.

Нагадаємо: президент США Джо Байден напередодні зателефонував главі РФ Володимиру Путіну й закликав його знизити напруженість, викликану нарощуванням російської військової міці на кордоні з Україною, і запропонував провести саміт лідерів для вирішення безлічі суперечливих питань.

Також 13 квітня США оголосили про нарощування свої сили в Німеччині на тлі останньої напруженості у відносинах із Росією через Україну. Зокрема, Вашингтон відмовився від плану Трампа вивести звідти до 12 тисяч із 36 000 американських військовослужбовців.

Водночас у Росії назвали провокацією захід кораблів американських ВМС у Чорне море і закликали США триматися подалі від окупованого Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив Путіну про свою стурбованість безпековою ситуацією в Україні, пов’язану з переміщенням російських військ.