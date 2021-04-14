Президент Фінляндії заявив Путіну про стурбованість ситуацією в Україні

Президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив главі Росії Володимиру Путіну про свою стурбованість безпековою ситуацією в Україні, пов’язану з переміщенням російських військ.

Напередодні між ними відбулася тривала телефонна розмова. Про це повідомила канцелярія фінського президента.

Зазначається, що глави держав обговорили напруженість у тимчасово окупованому РФ Криму, а також на російсько-українському кордоні.

"Президент Нііністе висловив серйозну стурбованість загостренням ситуації із перекиданням військ і наголосив на необхідності обговорення, а також заходів щодо зниження напруженості", – передає його слова пресслужба.

Нііністе також поділився ініціативою щодо проведення у фінській столиці саміту до 50-річчя Гельсінської наради з безпеки та співробітництва в Європі у 2025 році. Тоді як Путін розповів йому про свою розмову з президентом США Джо Байденом.

Під час розмови з главою РФ порушувалося питання умов утримання опозиціонера Олексія Навального в тюрмі.

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