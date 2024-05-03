США не видят готовности Китая добиваться справедливого мира для Украины – Белый дом

США пока не видят готовности Китая, который считают одним из ключевых факторов влияния на Россию, готовности работать для достижения справедливого мира в Украине. Поэтому Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь Киеву, чтобы украинская армия смогла отразить российскую агрессию, вернуть временно оккупированные территории и достичь того мира, в котором нуждаются украинцы.

Об этом заявил на брифинге советник Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Его слова цитирует "Голос Америки".

Кирби сказал журналистам, что США приветствуют участие в мирной конференции тех стран, которые уважают план справедливого мира для Украины, изложенного президентом Зеленским в его Формуле мира.

"Мы приветствуем участие Китая или любой другой страны, которая хотела бы присоединиться, чтобы помочь положить конец этой войне, которая учитывает и уважает план из 10 пунктов президента Зеленского по справедливому миру. И если Китай является страной, желающей помочь работать над справедливым миром и готова полностью уважать цели и задачи президента Зеленского и его прерогативы, тогда, мой боже, мы поддержим это", – заявил Кирби.

В то же время он подчеркнул, что пока не видит, чтобы Поднебесная двигалась в этом направлении.

"И поэтому со своей стороны мы собираемся продолжать заботиться о том, чтобы у президента Зеленского было то, что ему нужно. И теперь мы получили это дополнительное финансирование, чтобы отразить российскую агрессию, вернуть территории, которые россияне отобрали у Украины, и работать собственными усилиями над достижением мира, отвечающего целям не только его администрации, но и украинского народа", – добавил советник.

Он подчеркнул, что США продолжают считать формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским, вероятной основой будущего справедливого мира. Поэтому продолжат делать все от них зависящее, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии, а также отвоевать территории, оккупированные Россией.

"Мы сделаем все возможное, чтобы украинцам было легче не только защищаться от этих российских наступательных шагов, но и отодвинуть их назад и вернуть территорию", – отметил Кирби.

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии запланировано проведение саммита мира. К участию в нем приглашены и ожидаются главы стран и правительств из разных континентов.

Но участие в этом саммите Китая под вопросом. Как сообщило издание Swissinfo, посол Китая в Швейцарии Ван Шитин заявил в марте, что Пекин "рассматривает возможность принять участие".

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что Украина не собирается садиться за стол переговоров с РФ по поиску путей окончания войны. По его словам, нет смысла говорить со страной-агрессором, которая не разделяет наши взгляды на мир.

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