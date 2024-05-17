'Техническая пауза подходит к концу': в МИД возобновляют консульские услуги для мужчин за рубежом, но на новых условиях

Министерство иностранных дел Украины дало распоряжение зарубежным дипломатическим учреждениям возобновить предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста с 18 мая. Главное нововведение – вместе с необходимыми для этого стандартными документами заявители должны также подать свой военно-учетный документ.

Об этом говорится на сайте Посольства Украины в Королевстве Испания. В ведомстве отметили, что "техническая пауза в приеме новых заявлений на предоставление консульских услуг от отдельной категории граждан Украины подходит к концу".

Сообщается, что все мужчины-украинцы от 18 до 60 лет снова смогут подать заявления на получение консульских услуг. Военно-учетный документ, который теперь нужно будет подавать вместе с пакетом документов, может быть в бумажном (ВОД) или электронном виде (е-ВОД). В то же время, в дипведомстве отметили, что бумажный документ можно будет предоставлять, пока не начнет работу электронный кабинет призывника.

Бумажный ВОД – это свидетельство о приписке к призывному участку или военный билет, или временное удостоверение военнообязанного.

Е-ВОД – это электронный документ, отображаемый в приложении на смартфоне пользователя и содержащий проверенные данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Его можно будет сформировать самостоятельно после актуализации собственных данных в электронном кабинете призывника с 18 мая.

Электронный кабинет будет реализован в формате мобильного приложения "Резерв+". Его можно будет скачать на свой смартфон с официальных маркеров App Store и Google Play с 18 мая.

Чтобы получить консульскую услугу, военнообязанные должны будут сформировать такой документ не ранее чем за 3 дня до обращения в дипведомство. В противном случае консул сможет в режиме реального времени получить подтверждение актуальности данных, сосканировав код со смартфона заявителя.

Если электронный кабинет призывника еще не заработал, но и бумажного документа нет, военнообязанные украинцы смогут воспользоваться временной альтернативной опцией: стать на временный консульский учет и подать заявление на получение консульской услуги.

Военнообязанным гражданам Украины не нужно подавать военно-учетный документ для получения таких консульских услуг:

– оформление удостоверения личности на возвращение в Украину (т.н. "белый паспорт");

– когда консульское действие совершается в интересах ребенка, второй из родителей которого является иностранцем или лицом без гражданства;

– если заявитель – арестован или лишен свободы.

В разъяснении от МИД Украины для OBOZ.UA говорится, что большинство заявлений поданных в дипведомства до сих пор, были проработаны. При рассмотрении заявлений, поступающих с 18 мая, будут учитываться новые условия министерства.

"Абсолютное большинство таких заявлений уже проработано. Остальные будут проработаны в соответствии с предварительными объяснениями МИД. Все новые заявления с 18 мая будут обрабатываться согласно актуальным разъяснениям МИД", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 апреля консульства Украины прекратили предоставление услуг мужчинам призывного возраста. С тех пор они могли воспользоваться лишь одной услугой – оформлением документов для возвращения в Украину.

– В ответ в Еврокомиссии заявили, что в вопросах временной защиты нет различия по полу, в то же время пообещали принять во внимание объявление Министерства иностранных дел Украины.

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