США нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене: уничтожили ракетные установки

В четверг, 7 февраля, военнослужащие США нанесли удары с целью самообороны по двум мобильным противокорабельным ракетам хуситов. Они были подготовлены для запуска против кораблей в Красном море.

Об этом сообщает Twitter-аккаунт центрального командования (CENTCOM) армии Соединенных Штатов Америки. В этот же день, двумя часами позже, американские силы нанесли второй удар по подготовленной к запуску мобильной ударной крылатой ракете хуситов.

Отмечается, что CENTCOM идентифицировал эти ракеты в контролируемых хуситами районах Йемена и определил, что они представляют непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе.

"Данные действия защитят свободу судоходства и сделают международные воды более безопасными", – заявили в CENTCOM.

Как сообщал OBOZ.UA, йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, заявили, что атаковали в Аденском заливе военный корабль ВМС Соединенных Штатов Америки.

Представитель хуситов Яхья Сареа пригрозил, что хуситы будут продолжать атаки на американские силы. Также Сареа заявил, что боевики будут "атаковать израильские корабли или следующие в Израиль, пока Израиль не прекратит блокаду сектора Газа".

Ранее стало известно, что йеменские боевики атаковали ракетами нефтяной танкер Marlin Luanda компании Trafigura в Красном море. СМИ заявили, что судно перевозило нефть российского происхождения. На борту возник сильный пожар, в танкер отправились военные корабли для оказания помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, китайские официальные лица якобы обратились в Иран с призывами сдержать нападения йеменских хуситов на корабли в Красном море. В Китае заявили, что иначе Тегеран рискует нанести ущерб деловым отношениям с Пекином.

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