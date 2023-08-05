США могут выйти из НАТО в случае победы Трампа на выборах – Болтон

Бывший советник президента США по нацбезопасности (2018-2019) Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты, скорее всего, выйдут из НАТО, если 45-й президент страны Дональд Трамп вновь придет к власти, победив на выборах 2024 года. По словам Болтона, внешняя политика Трампа хаотична и неэффективна.

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Об этом бывший советник Трампа сказал в интервью программе The Hill 3 августа. Так, Болтон выступил с резкими замечаниями в адрес своего бывшего босса и ведущего кандидата в президенты от Республиканской партии после того, как в своей недавней статье назвал поведение Трампа "нестабильным и иррациональным".

"У Дональда Трампа на самом деле нет философии, как мы ее понимаем с политической точки зрения. Он не думает о политических направлениях, когда принимает решения, особенно в сфере национальной безопасности", – сказал он.

Болтон также раскритиковал Трампа за его внешнеполитическое наследие в отношении альянса, сказав в интервью: "Он угрожал существованию НАТО, и я думаю, что во время второго срока Трампа мы бы почти наверняка вышли из НАТО".

Экс-советник также раскритиковал республиканцев, которые хвалили Трампа за его внешнеполитические позиции.

"Те, кто делает эти заявления о том, что Трамп сделал в свой первый срок, на самом деле не понимают, как мы оказались там, где мы оказались. Потому что многое из того, что теперь приписывают Трампу, он хотел сделать в противоположном направлении".

В своей статье, опубликованной во вторник, Болтон обвинил Трампа в том, что тот "пренебрегает знаниями" и "рассматривает отношения между США и зарубежными странами, особенно нашими противниками, преимущественно как личные вопросы".

"Иностранные лидеры, друзья или враги, гораздо чаще считают его невежественным, неопытным, хвастливым, стремящимся быть одним из "больших мальчиков" и в высшей степени восприимчивым к лести. Эти характеристики были постоянным источником риска в первый срок Трампа и снова станут им во время второго срока", – заявил Болтон.

Он осудил Трампа за его решения, написав: "Помимо действий на основе неадекватной информации, размышлений или обсуждений, Трамп также беспомощен даже после принятия решений. Когда что-то идет не так, или когда он просто меняет свое мнение впоследствии (обычное явление), он неизменно пытается дистанцироваться от собственного решения, опасаясь негативного освещения в СМИ или политической критики".

Болтон, прежний соратник Трампа и член его администрации, выступил против бывшего босса после того, как покинул свой пост в 2019 году. С тех пор он стал видным критиком бывшего президента и написал книгу "Комната, где это произошло", в которой подробно описывает свой опыт работы в Белом доме.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 4 апреля Трамп был арестован после возбуждения дела о выплате им денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Он стал первым действующим или бывшим президентом США, которому предъявлено уголовное обвинение. В суде Трамп заявил о своей невиновности по всем 34 пунктам обвинения.

– Прокуратура утверждает, что Трамп неподобающе обращался с документами с ограниченным доступом и участвовал в заговоре с целью воспрепятствовать правосудию. Его также обвинили в незаконном сговоре с целью подорвать честность выборов 2016 года. Позже с Трампа был снят формальный арест.

– Также готовится уголовное обвинение, связанное с событиями, произошедшими 6 января 2021 года во время штурма Капитолия.

– 4 августа Окружной суд Вашингтона избрал меру пресечения в отношении Трампа в рамках дела о попытке фальсификации выборов 2020 года. Экс-президент обязался не нарушать законы США, а также подписать обязательства о явке в суд, являться по вызову и не общаться со свидетелями.

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