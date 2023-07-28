Дело о штурме Капитолия: Трампа ожидает третье уголовное обвинение

В четверг, 27 июля, представители прокуратуры Министерства юстиции США предупредили адвокатов бывшего президента Дональда Трампа о намерении подготовить уголовное обвинение. Оно связаны с событиями, произошедшими 6 января 2021 года, во время штурма Капитолия.

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Об этом стало известно телеканалу NBC News от двух источников. Определенные сроки и конкретные пункты обвинения не были уточнены на данный момент.

Ранее в четверг по информации некоторых американских СМИ было сообщено, что адвокаты Дональда Трампа, Тодд Бланш и Джон Лауро, провели встречу с прокурорами в офисе спецпрокурора Министерства юстиции США Джека Смита. Этот спецпрокурор занимается делами, связанными с бывшим президентом, в том числе и делом о штурме Капитолия, случившимся 6 января 2021 года. Детали этой встречи и ее результаты не разглашаются на данный момент.

По данным NBC News, адвокатам Трампа сказали "ждать обвинительного акта". Когда именно он может быть объявлен и по каким именно пунктам обвинения, не уточняется.

Как писал OBOZREVATEL:

– Среди 37 пунктов обвинения в отношении Дональда Трампа 31 связан с его преднамеренным хранением конфиденциальной информации, относящейся к национальной обороне.

– Это уже третье уголовное дело, связанное с Трампом. Весной ему были предъявлены обвинения по 34 пунктам, касающимся финансовых и бизнес-манипуляций.

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