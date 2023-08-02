Трампу выдвинули обвинения во вмешательстве в выборы: в деле 4 пункта

Бывшему президенту США Дональду Трампу было предъявлено обвинение федеральным большим жюри в ходе расследования, проведенного специальным советником Джеком Смитом в отношении попыток отменить выборы 2020 года, приведшие к нападению на Капитолий США 6 января 2021 года. В частности, Трампу было предъявлено обвинение по четырем пунктам.

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Об этом сообщает CNN, ссылаясь на данные двух источников. Это уже третий раз, когда Трампу предъявляют уголовное обвинение.

В июне Трампу было предъявлено обвинение в хранении секретных документов и сговоре с высокопоставленным помощником с целью скрыть их от правительства и его собственных адвокатов. А в марте окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг предъявил Трампу обвинение в фальсификации деловой документации.

При этом Трамп, который баллотируется в президенты в 2024 году, не признал себя виновным ни в одном случае.

В этот раз в деле содержится четыре пункта:

Заговор с целью обмануть Соединенные Штаты;

Заговор с целью воспрепятствования официальному разбирательству;

Воспрепятствование и попытка воспрепятствования официальному разбирательству;

Заговор против прав.

Федеральные прокуроры в обвинительном заключении против бывшего президента Дональда Трампа говорят, что он "был полон решимости остаться у власти" после поражения на выборах 2020 года.

"Таким образом, в течение более чем двух месяцев после дня выборов 3 ноября 2020 года обвиняемый распространял ложь о том, что на выборах имело место фальсификация, влияющая на исход, и что он действительно победил", – говорится в обвинительном заключении.

После этого организация президентской кампании Дональда Трампа 2024 года обвинила администрацию Байдена во вмешательстве в выборы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 4 апреля в США арестовали бывшего президента Дональда Трампа. Он прибыл в зал суда, где ему предъявлены обвинения, но говорить с журналистами он не захотел. Позже с Трампа был снят формальный арест.

– Прокуратура обнародовала обвинения по делу Трампа из 34 пунктов. Его обвинили в незаконном сговоре с целью подорвать честность президентских выборов 2016 года.

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