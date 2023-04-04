Трампа арестуют и предъявят 34 обвинения в совершении уголовных преступлений – The Independent

Во вторник, 4 апреля, бывшего президента США Дональда Трампа арестуют и он предстанет перед судом Нижнего Манхэттена по делу о выплате денег за молчание звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс. Трампу будут предъявлены 34 обвинения в уголовных преступлениях.

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Об этом сообщило издание The Independent. Отмечается, что обвинения, выдвинутые Дональду Трампу, связаны с фальсификацией деловых документов.

Этот день станет историческим и беспрецедентным для Соединенных Штатов, ведь впервые действующему или бывшему главе американского государства будут предъявлены уголовные обвинения.

45-й президент США Дональд Трамп предстанет перед судьей Хуаном Мерчаном в 14:15 по местному времени. Но на него не будут одевать наручники, и его не посадят в тюремную камеру.

Все эти подробности ареста Трампа были обнародованы в американских СМИ минувшей ночью. Экс-президент гневно отреагировал на это. На своей странице в Truth Social он с возмущением написал, что теперь окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг должен обвинить себя в утечке информации.

Трамп прилетел в Нью-Йорк в понедельник, 3 марта, на борту своего самолета Boeing 757 "Trump Force One", а затем провел ночь в Башне Трампа на Манхэттене.

После слушаний 4 марта он вылетит обратно в свой особняк Мар-а-Лаго в Палм-Бич, Флорида. Планируется, что он выступит с речью в 20.15 по местному времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп предстанет перед уголовным судом Манхэттена в Нью-Йорке 4 апреля. По соображениям безопасности на время, когда ожидается явка бывшего президента, в суде отложат рассмотрение всех других дел, что уменьшит количество людей в здании.