США будут препятствовать деятельности ЧВК 'Вагнер' в Украине и других странах – Госдеп

Правительство Соединенных Штатов Америки будет пытаться всеми доступными способами препятствовать деятельности российской ЧВК "Вагнер", которой руководит олигарх из РФ Евгений Пригожин. Речь идет не только о действиях боевиков в Украине, но и других государствах.

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Об этом сказал представитель Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге в Вашингтоне 23 января. По его словам, Америка использует множество инструментов для преследования "вагнеровцев".

Действия боевиков российской частной военной компании на территории нашего государства и других стран он назвал разрушительными. По словам Прайса, мир должен противостоять "дестабилизирующему влиянию ЧВК как в украинском контексте, так и в более широком".

Также представитель Госдепа подчеркнул, что Вашингтон вместе с партнерами будет преследовать всех, кто помогает России в ее агрессии. В частности, речь идет о странах, которые помогают российским боевикам оружием.

Отметим, что США признали ЧВК Пригожина транснациональной преступной организацией. В Белом доме также анонсировали санкции от министерства финансов против членов группировки.

Пригожин отреагировал на решение Вашингтона. Он цинично заявил, будто бы его ЧВК не совершала преступлений. Соответствующее письмо он отправил координатору стратегической коммуникации Совета национальной безопасности США Джону Кирби.

Добавим, что ЧВК "Вагнер" ведет активную деятельность в десятках преимущественно африканских государств, работая с правительствами над пророссийской пропагандой и другими военными и политическими проектами. Издание Politico ранее писало, что высокопоставленные официальные лица США озабочены ростом активности ЧВК в Сербии и странах Африки. Агрессор продолжает использовать эту организацию для операций воздействия.

По информации США, РФ использует наемников "Вагнера" в ЦАР, Мали и Сербии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США заявили, что передадут ООН доказательства снабжения Северной Кореей оружия для ЧВК "Вагнер". А на следующей неделе Министерство финансов введет новые санкции против группировки и их глобальных союзников.

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