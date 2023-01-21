''Какое преступление?'' Пригожин нагло ответил на признание ЧВК ''Вагнер'' транснациональными преступниками в США

Российский бизнесмен, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отреагировал на признание "вагнеровцев" в США транснациональными преступниками. Он цинично утверждает, якобы его ЧВК не совершала преступлений.

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Об этом Пригожин написал в письме координатору по стратегической коммуникации Совета национальной безопасности США Джону Кирби. "Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер", – говорится в письме.

Напомним, ранее Кирби сообщил, что США признали ЧВК Пригожина транснациональной преступной организацией. Он также анонсировал санкции от американского министерства финансов, которые должны быть обнародованы уже на следующей неделе.

По словам Кирби, "группа Вагнера" представляет трансконтинентальную угрозу, в том числе из-за "продолжающейся серьезной преступной деятельности".

Как сообщал OBOZREVATEL, в РФ ЧВК "Вагнер" зарегистрировали как юридическое лицо. По данным британской разведки, это было сделано для максимизации доходов Пригожина и легитимизации группировки.

На данный момент в войне против Украины участвуют около 50 тыс. "вагнеровцев", которых массово вербуют в российских тюрьмах. При этом только под Бахмутом были ликвидированы по меньшей мере четыре криминальных авторитета из рядов "Вагнера".