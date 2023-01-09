США обеспокоены ростом активности российской ЧВК 'Вагнер' в Сербии и странах Африки – Politico

Высокопоставленные официальные лица США обеспокоены ростом активности российской частной военной компании "Вагнер" в Сербии и странах Африки. Агрессор продолжает использовать эту организацию для проведения операций влияния.

Видео дня

По информации США, РФ использует наемников "Вагнера" в ЦАР, Мали и Сербии. Об этом сообщает издание Politico.

В африканских странах ЧВК используют для борьбы с антипутинскими настроениями и защиты интересов правительства в горнодобывающей промышленности с помощью войск. Группа "Вагнера" работает в десятках стран над военными и политическими проектами.

США давно отслеживают деятельность группировки по всему миру, особенно в таких странах, как Сирия, где размещены американские войска. Но недавние заявления американских официальных лиц подчеркивают степень обеспокоенности зависимостью России от ЧВК "Вагнер" и способностью наемников влиять на события в странах, с которыми США и их союзники поддерживают деловые и дипломатические отношения.

По словам заместителя директора Центра стратегических и международных исследований Катрины Доксси, все больше внимания уделяется отношениям России с Африкой и созданию сферы влияния, которой на самом деле не существовало со времен окончания холодной войны.

"Использование частных военных компаний, особенно то, что мы видели в странах со слабым управлением, постоянными проблемами безопасности и богатыми природными ресурсами, заставляет "Вагнера" либо выполнять соглашения о безопасности, либо способствовать будущим дипломатическим отношениям с этими странами", – объяснила она.

Напомним, 22 декабря администрация президента США Джо Байдена обнародовала новые ограничения на экспорт технологий, которые наемники российской ЧВК "Вагнера" могут использовать для изготовления вооружений.

Ранее сообщалось, что США зачислили частную военную компанию "Вагнер" к субъектам, вызывающим особую обеспокоенность. Такие меры предприняты для защиты ценностей и интересов по защите национальной безопасности и продвижению прав человека во всем мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный аналитик, офицер запаса Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Игаль Левин считает, что "повар Путина" Евгений Пригожин создал частную военную компанию "Вагнер" для того, чтобы иметь собственное войско на случай хаоса в России. На первом месте у "вагнеровцев" не стоит участие в войне против Украины.

Ранее также сообщалось, что Пригожин становится все более популярным в медийном пространстве России. Более того, бывший советник Кремля Сергей Марков даже назвал главного вербовщика РФ "голосом народа", поскольку "он говорит правду". Такая позиция Пригожина может представлять угрозу правлению Путина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!