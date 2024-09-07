Спецслужбы США считают, что сеть RT подталкивает американцев к поддержке Трампа – Reuters

В американской разведке заявили, что сеть российских пропагандистских телеканалов RT пытается склонить избирателей США поддержать кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Высокопоставленный представитель американской разведки подчеркнул, что это может свидетельствовать об иностранном вмешательстве в президентские выборы.

Видео дня

Более того, двух сотрудников RT уличили в отмывании денег и обвинили в участии в схеме, в рамках которой американская фирма производила онлайн-контент для влияния на голосование. Об этом сообщает Reuters.

Американские власти обеспокоены тем, что Россия использует пропагандистские каналы RT "для тайного влияния и разжигания внутренних разногласий и продвижения желаемых для России результатов выборов".

"RT создал и использовал сети американских и других западных деятелей для создания и распространения дружественных России нарративов. Эти деятели, среди прочих, поддерживают усилия Москвы по влиянию на предпочтения избирателей в пользу бывшего президента Трампа и уменьшению перспектив вице-президента Харрис", – сказал представитель американской разведки.

Также он добавил, что Россия является наиболее активным иностранным противником, пытающимся повлиять на выборы, в то время как Китай больше сосредоточен на влиянии на местные выборы.

Напомним, кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп отреагировал на внезапную "похвалу" его оппонентки Камалы Харрис со стороны российского диктатора Путина. Экс-президент сказал, что не может определиться – Путин сделал ему услугу или оскорбил.

Ранее Дональд Трамп прокомментировал обвинения, выдвинутые против него специальным прокурором по поводу событий 6 января 2021 года. Политик заявил, что у него было "полное право" вмешиваться в президентские выборы.

Как сообщал OBOZ.UA, Камала Гаррис увеличила отрыв от республиканца Дональда Трампа в предвыборной гонке. Пока она имеет 45% против 41%, ранее разница между поддержкой кандидатов составляла 1%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!