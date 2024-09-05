'Не знаю, обидел ли он меня, помог ли': Трамп отреагировал на заявление Путина о поддержке Гаррис

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп отреагировал на внезапную "похвалу" его оппонентки Камалы Харрис со стороны российского диктатора Путина. Экс-глава Штатов сказал, что не может определиться – Путин сделал ему услугу или оскорбил.

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Об этом Трамп сказал во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка в четверг, 5 сентября.Кандидат на пост президента Штатов признался, что не знает, как оценивать высказывания главы Кремля.

"Он поддержал Камалу. Я не знаю, что именно говорить в связи с этим. Не понимаю, оскорблен ли я или он, наоборот, оказал мне услугу", – сказал Трамп.

Напомним, что российский диктатор Путин выдал, что страна-агрессор будет "поддерживать" кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалу Харрис. Диктатор заявил, что ранее "фаворитом" у РФ был президент США Джо Байден, который не будет принимать участие в президентской гонке.

"Что касается фаворитов, то не нам это определять. Это выбор американского народа. Нашим фаворитом, если можно так сказать, был господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал поддержать госпожу Харрис. И мы так сделаем, будем ее поддерживать", – заявил диктатор.

Путин также отметил, что у Харрис "заразительный смех", значит у нее "все хорошо". Российский президент отметил, если у Харрис все хорошо, значит он надеется на смягчение санкций в отношении РФ в случае ее победы.

После этого телеканал Sky News написал, что высказывания Путина демонстрируют "усмешку и интриганство" российского диктатора, поскольку он "не всегда говорит то, что думает".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп прокомментировал обвинения, выдвинутые против него специальным прокурором по поводу событий 6 января 2021 года. Политик заявил, что у него было "полное право" вмешиваться в президентские выборы.

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