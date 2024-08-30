Гаррис увеличила отрыв от Трампа: результат опроса

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис увеличила отрыв от республиканца Дональда Трампа в предвыборной гонке. Теперь она имеет 45% против 41%, ранее разница между поддержкой кандидатов составляла 1%.

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Рост рейтинга Харрис показал опрос Reuters/Ipsos, результаты которого были опубликованы в четверг, 29 августа. Согласно им, вице-президент "вызвала новый энтузиазм среди избирателей и всколыхнула гонку перед выборами 5 ноября", пишет Reuters.

Преимущество Харрис в 4 процентных пункта оказалось больше, чем в предыдущем опросе Reuters/Ipsos, проведенном в конце июля и показавшем отрыв кандидата от демократов в 1%.

Новый опрос, который проводился в течение восьми дней и закончился в среду, показал, что Харрис набирает поддержку среди женщин и латиноамериканцев.

Трамп при этом лидирует среди белых избирателей и мужчин, с таким же отрывом, как и в июле, хотя его преимущество среди избирателей без высшего образования сократилось до 7 пунктов в последнем опросе по сравнению с 14 пунктами в июле.

"Мы видим в этом опросе, что люди больше мотивированы будущим, чем прошлым. Они видят Камалу Харрис как будущее, а республиканцы видят эти выборы как выборы только о Трампе. Избиратели с большей вероятностью будут вовлечены, когда им предоставят возможность больше, чем победить Трампа", – сказала Эйми Эллисон, основательница She the People, либеральной группы, которая стремится увеличить число темнокожих женщин на выборных должностях.

Избиратели Трампа также выразили энтузиазм по поводу своего кандидата: 64% заявили, что их выбор был больше мотивирован поддержкой Трампа, чем противодействием Харрис. Они выбрали Трампа за лучший подход к управлению экономикой США (45% против 36%).

Харрис, напротив, имела преимущество 47% против 31% по политике абортов. Этот вопрос стал актуальным для демократов после того, как консервативный Верховный суд США в 2022 году отменил национальное право женщин на аборт. Трамп выдвинул в суд трех консервативных судей во время своего президентства 2017-2021 годов. Около 41% избирателей в опросе заявили, что обеспокоены тем, что следующий президент может подписать общенациональный запрет на аборты.

В семи штатах – Висконсин, Пенсильвания, Джорджия, Аризона, Северная Каролина, Мичиган и Невада – Трамп опережал Харрис (45% против 43%) среди зарегистрированных избирателей, принявших участие в опросе.

После официального принятия номинации от Демократической партии на прошлой неделе Харрис отправилась в турне по "колеблющимся" штатам, включая Джорджию, где действующий президент Джо Байден терял поддержку до того, как завершил свою кампанию.

Опрос имел погрешность в 2 процентных пункта, сообщает агентство. Он проводился на национальном уровне и собрал ответы 4253 взрослых американцев, включая 3562 зарегистрированных избирателя.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп заявил, что американцы должны отдать свой голос именно за него, так как он якобы "намного красивее" Харрис.

Харрис в свою очередь раскритиковала Трампа за позицию в отношении российско-украинской войны. Она заявила, что в случае победы будет "твердо поддерживать" Украину и союзников США по НАТО.

Также на днях сообщалось, что избирательные штабы Харрис и Трампа не могут договориться о формате дебатов, запланированных на 10 сентября. Между командами политиков возникли разногласия о том, стоит ли оставлять микрофоны включенными на протяжении всего мероприятия.

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