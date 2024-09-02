Трамп назвал обвинения против себя "безумием" и заверил, что имеет право вмешиваться в выборы в США

Бывший лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал обвинения, выдвинутые против него специальным прокурором по поводу событий 6 января 2021 года. Политик заявил, что у него было "полное право" вмешиваться в президентские выборы.

Видео дня

Об этом Трамп сказал в интервью Fox News. Напомним, что он пытался отменить результаты выборов президента США в 2020 году, победу на которых одержал Джо Байден.

Республиканец, комментируя обвинения в свой адрес, отметил, что несмотря на них его рейтинги растут, и назвал это "безумием".

"Это такое безумие, что мои рейтинги растут. Кто не слышал – вас обвиняют во вмешательстве в президентские выборы, где вы имеете полное право это делать – вас обвиняют, и ваши рейтинги растут", – заявил Трамп.

Мы писали о том, что Дональд Трамп 27 августа снова получил официальное обвинение в незаконной попытке отменить свое поражение на выборах 2020 года.

Команда специального прокурора США Джека Смита сузила подход и использовала другие формулировки, чтобы попытаться привлечь республиканца к ответственности, несмотря на решение Верховного суда об иммунитете президентов от уголовного преследования.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший советник Дональда Трампа Стив Беннон, заключенный на четыре месяца, должен предстать перед судом в Нью-Йорке по новым обвинениям в уголовном мошенничестве. В частности, политика обвиняют в отмывании денег и сговоре для обмана доноров, которые вкладывали средства в строительство "стены Трампа" – сооружения вдоль границы США и Мексики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!