Совбез ООН провалил проект резолюции РФ по Украине: циничное предложение России поддержала только одна страна

Совет безопасности Организации Объединенных наций провалил проект России по нейтральному статусу Украины по отношению к НАТО и началу ее "демилитаризации". Абсурдные требования Москвы поддержала только делегация из Китая.

Остальные 13 членов ООН – Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ – воздержались от голосования. Об этом сообщает издание Reuters.

"Из-за непринятия резолюции России в СБ ООН Киев продолжит использовать население как живой щит и размещать вооружение у гражданских объектов", – отреагировал на результат представитель российской делегации в ООН Василий Небензя.

Видео дня

Причиной такой реакции подавляющего большинства стало отсутствие признания России как виновницы возникшего гуманитарного коллапса в отдельных регионах Украины. Соавторами российского проекта резолюции согласились стать Беларусь, Сирия и Северная Корея, но они не входят в Совет безопасности ООН.

Напомним, что члены ООН были собрать срочное заседание, инициированное РФ на тему фейкового биологического оружия, которое якобы произвели в секретных лабораториях под Киевом. Поскольку очередная бредовая идея российской стороны не была подкреплена никакими доказательствами, то саммит прошел с потерей драгоценного времени и впустую, в первую очередь, для самой Москвы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине назвали способ, которым можно прекратить военную оккупацию России, но для этого надо обязательно привлечь ООН.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!