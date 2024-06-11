Совбез ООН поддержал план Байдена по перемирию в секторе Газа: что он предусматривает

Совет безопасности Организации Объединенных наций 10 июня поддержал план, представленный президентом США Джо Байденом, по завершению войны в секторе Газа. План предусматривает немедленное прекращение огня между Армией обороны Израиля и террористами ХАМАС, а также освобождение заложников.

Решение было принято на заседании 19 июня. За резолюцию, призывающую Израиль и ХАМАС принять план немедленно и без дополнительных условий проголосовали 14 из 15 членов Совбеза. Воздержался представитель государства-агрессора России.

Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что Совбез направил ХАМАС четкий месседж – принять это соглашение. По ее словам, бои могут прекратиться уже сегодня, если ХАМАС сделает это.

Израиль ранее сообщал, что согласен на предложенные условия.

Отметим, что эта резолюция не имеет обязательной силы, а призвана усилить давление на обе стороны, чтобы они положительно отреагировали на предложение.

План, представленный в июне Байденом, содержит три этапа. Первый предполагает обмен заложниками и заключенными в Израиле палестинцами, а также временное прекращение огня в секторе Газа на шесть недель.

"Палестинское гражданское население вернется в свои дома во всех районах Газы, в том числе на севере; а гуманитарная помощь вырастет: 600 грузовиков ежедневно будут доставлять помощь в Газу", – пояснил глава Штатов.

На втором этапе должно состояться окончательное освобождение заложников, полное прекращение боевых действий и выведение израильских войск из Газы.

На финальной стадии должен быть подготовлен международный план восстановления территорий, подвергшихся масштабным разрушениям во время операции ЦАХАЛ. В то же время, ХАМАС будет обязан выдать Израилю тела погибших заложников.

Ранее сообщалось, что Израиль принял предложение президента США Джо Байдена о прекращении огня в секторе Газа, хотя считает этот план несовершенным. Об этом заявил советник премьер-министра Беньямина Нетаньяху по внешней политике Офир Фальк и отметил, что есть много деталей, которые необходимо проработать.

Как сообщал OBOZ.UA, лидеры 17 стран во главе с США выступили с совместным заявлением, в котором призвали к принятию мирного соглашения между Израилем и ХАМАС, прекращению войны в секторе Газа и освобождению всех заложников.