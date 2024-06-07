Лидеры 17 стран выступили с заявлением о войне в секторе Газа: что они предлагают

Лидеры 17 стран во главе с США выступили с общим заявлением, в котором призвали к принятию мирного соглашения между Израилем и представителями ХАМАСа, прекращению войны в секторе Газа и освобождению всех заложников. Ее подписали лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии, Канады, Аргентины, Австрии, Бразилии, Болгарии, Колумбии, Дании, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Испании и Таиланда.

Текст заявления обнародовал в четверг, 6 июня Белый дом. Лидеры стран призвали Израиль и ХАМАС "уйти на окончательные компромиссы".

"Как лидеры стран, глубоко обеспокоенные содержанием ХАМАСом заложников в Газе, в том числе многих наших собственных граждан, мы полностью поддерживаем инициативу по прекращению огня и соглашения об освобождении заложников", – говорится в документе.

Страны подчеркивают, что времени терять нельзя и нужно поскорее начать освобождение заложников. При этом в заявлении говорится, что Израиль готов поддержать такое соглашение.

"Мы призываем ХАМАС пойти на это соглашение, которое готово поддержать Израиль, и начать процесс освобождения наших граждан", – сказано в заявлении.

Лидеры стран уверены, что такое соглашение приведет к немедленному прекращению огня и восстановлению Газы вместе с гарантиями безопасности для израильтян и палестинцев. Кроме того, она расширит возможности для долгосрочного мира и решения о создании двух стран, подчеркивается в заявлении.

"В этот решающий момент мы призываем лидеров Израиля, а также ХАМАС пойти на окончательные компромиссы, необходимые для заключения этого соглашения и обеспечения помощи семьям наших заложников, а также находящимся по обе стороны этого ужасного конфликта, включая гражданское население", – говорится в документе.

Лидеры стран подчеркивают, что такое соглашение является необходимой отправной точкой окончания войны, и для этого настал час.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль принял предложение президента США Джо Байдена о прекращении огня в секторе Газа, хотя считает этот план несовершенным. Об этом заявил советник премьер-министра Беньямина Нетаньяху по внешней политике Офир Фальк и отметил, что есть много деталей, которые необходимо проработать.