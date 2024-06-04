Байден пытается помирить ХАМАС и Израиль: каковы шансы, что мир скоро снова сосредоточится на войне в Украине

Израиль принял предложение президента США Джо Байдена о прекращении огня в секторе Газа, хотя считает план несовершенным, заявил советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху по внешней политике Офир Фальк.

"Соглашение, на которое мы согласились, – не очень хорошее, но мы очень хотим, чтобы заложники были освобождены. Есть множество деталей, которые необходимо проработать", – сказал Фальк.

Однако пока не совсем понятно, как этот план все же заработает. Помешать прекращению огня на Ближнем Востоке может не только Иран, но и внутренняя ситуация в самом Израиле, где часть правительства выступает категорически против соглашения. Параллельно в Рафахе продолжаются бои, а город испытывает интенсивные израильские авиаудары, что мало похоже на желание израильской армии останавливаться.

Так или иначе, но Украина с нетерпением ждет успокоения ситуации в регионе, ведь именно из-за нападения ХАМАС на Израиль и последующей военной операции последнего мировое сообщество значительно уменьшило внимание к войне в Украине.

О том, удастся ли реализовать план Байдена по прекращению огня и нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке, – в материале OBOZ.UA.

Что предполагает план Байдена?

Президент Джо Байден, чья первоначальная решительная поддержка наступления Израиля на ХАМАС уступила место осуждению израильской операции из-за большого количества погибших среди гражданского населения, обнародовал то, что он описал как "трехэтапный план по прекращению войны".

Первый этап продлится шесть недель, это прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов в секторе Газа, возвращение ряда израильских заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных.

Второй этап предполагает полное прекращение боевых действий и вывод всех израильских военных из сектора Газа, а Израилю будут возвращены все заложники.

На третьем этапе должно начаться полное восстановление региона при поддержке США.

За последние месяцы Байден одобрил несколько предложений о прекращении огня, каждое из которых имело подобные рамки к той, которую он выложил накануне, но все они потерпели поражение. Например, еще в феврале он заявил, что Израиль согласился прекратить боевые действия в Рамадан – священный для мусульман месяц, который начался 10 марта, а такого перемирия не было.

Главной проблемой было то, что Израиль настаивал: будет обсуждать лишь временные паузы в боях, пока ХАМАС не будет уничтожен. В ХАМАС, который не демонстрирует никаких признаков отступления, заявляют, что освободят заложников только по пути к окончательному прекращению войны.

В своей речи Байден сказал, что его последнее предложение "создает лучший день после" в Газе без власти ХАМАС". Он не уточнил, как это будет достигнуто, и признал, что "есть ряд деталей, которые необходимо обсудить, чтобы перейти от первого этапа к второму".

Фальк повторил позицию Нетаньяху о том, что "постоянного прекращения огня не будет, пока не будут достигнуты все наши цели".

Внутриизраильские противоречия

В середине Израиля премьер-министр Нетаньяху находится под бешеным давлением и рискует потерять власть. Два израильских министра от ультраправых партий из правительства угрожают выйти из правящей коалиции, если премьер примет план Байдена о завершении войны в секторе Газа.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отметил, что его партия "Оцма Ехудит" в случае принятия предложения "распустит правительство", а министр финансов Бецалель Смотрич из "Религиозного сионизма" – что оно не будет частью правительства, которое согласится на предложенный план.

Ханох Мильвидский, высокопоставленный член Кнессета от партии Нетаньяху "Ликуд", заявил BBC, что правящая коалиция Израиля единственная в своем неприятии американского предложения, назвав его "совершенно неприемлемым".

Сам Нетаньяху заявлял, что готов приостановить боевые действия в секторе Газа на 42 дня для освобождения удерживаемых в анклаве заложников. Он уточнил, что после этого операция продолжится.

ХАМАС почти согласен

ХАМАС приветствовал инициативу Байдена, хотя высокопоставленный представитель группы Сами Абу Зухри заявил, что "ХАМАС слишком велик, чтобы Нетаньяху или Байден его обходили или отводили на второй план".

Днем ранее другой представитель террористов, Усама Хамдан, сказал Al Jazeera: "Речь Байдена содержала положительные идеи, но мы хотим, чтобы это материализовалось в рамках всеобъемлющего соглашения, отвечающего нашим требованиям".

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США ожидают официального ответа от ХАМАС, добавив, что Штаты надеются, что обе стороны согласятся начать первый этап плана "скорее".

По словам Кирби, в ходе этой начальной шестинедельной паузы в боевых действиях "две стороны сядут и попытаются договориться о том, как может выглядеть второй этап и когда он может начаться".

Со своей стороны ХАМАС хочет гарантированного прекращения наступления в Газе, вывода всех сил Израиля, свободного передвижения палестинцев и помощи на реконструкцию. Израильские официальные лица с этим не согласны. На их взгляд, это будет способствовать возвращению к ситуации, которая существовала до 7 октября, когда ХАМАС спокойно смог подготовиться к своему кровавому нападению.

Реализовать план Байдена будет очень тяжело

"Нынешний план Байдена по пунктам почти ничем не отличается от предыдущих предложений Соединенных Штатов, на которые стороны почти согласились в прошлый раз. Изменения произошли только в том смысле, что Израиль продолжает военную операцию в Рафахе, а международная ситуация вокруг этих действий значительно ухудшилась для правительства Нетаньяху. В политическом руководстве ХАМАС и у большинства членов Кабинета министров Израиля есть желание принять этот план, но это не означает, что это желание будет конвертировано в какую-то реальную договоренность, ведь существует много "но", – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

По его мнению, большинство израильского кабинета поддержало бы этот план, но два министра уже заявили, что уйдут в отставку при его реализации. Это самые правые радикальные националисты, которые не соглашаются ни на какие условия вокруг этого вопроса. У них есть свои программные цели и идеологические наставления. А без них у правительства не будет голосов, коалиция распадется и Израиль пойдет на новые выборы.

"Выборы и так будут. Протесты в Израиле против Нетаньяху достаточно велики и на данный момент оценка такова, что следующие выборы он проиграет. Но кто их выиграет – этот вопрос еще совсем не решен. И вполне может быть так, что те же ультраправые увеличат свое присутствие в правительстве Израиля, что сделает положительный процесс на Ближнем Востоке практически невозможным.

Таким образом, в настоящее время реализация американского плана сталкивается с огромными проблемами и не имеет множества шансов быть воплощенной. Есть ведь и со стороны ХАМАС определенные вещи, на которые Израиль не может пойти. Это автономия, будущее государство, временная администрация с участием ХАМАС. И выходит, что с обеих сторон, если стороны соглашаются, то они проиграют внутри и перестанут существовать. Удастся ли преодолеть все эти вызовы – очень большой вопрос", – констатирует Данилов.

По его мнению, для Украины очень важно, чтобы война на Ближнем Востоке закончилась, по крайней мере, ее горячая фаза.

"Прекратятся бомбардировки, массовые гражданские жертвы, широкомасштабные боевые действия с применением тяжелой артиллерии и авиации со стороны Израиля. Это позволит вывести данный конфликт с первых полос мировой прессы и вернуть внимание к российской агрессии против Украины. Конфликт на Ближнем Востоке воспринимается как внутренний конфликт стран Европы и Соединенных Штатов, ведь внутри этих обществ есть свои фанатичные сторонники с обеих сторон. В то время как нападение России на Украину не воспринимается как внутреннее и при всей симпатии к Украине он не воспринимается столь остро, как арабо-израильский", – отметил Сергей Данилов.

Украине нужен мир на Ближнем Востоке

"Реализация мирного плана Байдена по Ближнему Востоку полезна для Украины, ведь мы заинтересованы в том, чтобы этот вопрос был решен как можно быстрее, чтобы он не отвлекал внимание мира от российской агрессии против Украины", – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

"Если план Байдена будет реализован, то хотелось бы верить, что это успокоит ситуацию. Но здесь вопрос остается в том, что Иран подстрекает террористов в борьбе против Израиля. Эта опасность все еще присутствует. Иран связан с Россией, поэтому, я считаю, эти страны будут пытаться продолжать подстрекать террористические движения против Израиля для того, чтобы держать этот регион в постоянном напряжении.

То, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил на "мирный саммит и Израиль, и Палестину, потому что Украина признает оба государства", по мнению Александра Мережко, является очень важным шагом.

"У Украины нет двойных стандартов. Именно поэтому, несмотря на то, нравится это кому-то или нет, мы пригласили на саммит мира и Палестину, и Израиль. Я не знаю, честно говоря, будет ли присутствовать Израиль. Понятно, что население этой страны поддерживает Украину, но нынешнее правительство Нетаньяху, такое впечатление, что пытается сохранить хорошие отношения с Россией. Поэтому неизвестно, примет ли эта страна участие в Глобальном саммите мира", – подчеркнул Александр Мережко.