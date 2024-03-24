'Сочувствуем, но…' В Германии призвали не забывать, что Россия – страна-террорист

Член Бундестага Майкл Рот призвал мировое сообщество не позволить стране-агрессору России играть слишком большую роль жертвы после террористических атак под Москвой. По словам политика, Германия выражает соболезнования России, но также не забывает, что РФ сама является террористическим государством.

Председатель комитета по иностранным делам подчеркнул, что российская армия в очередной раз устроила ракетный террор Украины. Од этом сообщает Der Spiegel.

По его словам, Москва уже не первый год терроризирует мирное население Украины постоянными обстрелами. Также он добавил, что выражает соболезнования в связи с многочисленными невинными жертвами теракта в Подмосковье. Тем не менее, Рот призвал помнить, что Россия сама же является государством-террористом.

"Наши соболезнования многочисленным невинным жертвам в Москве. Тем не менее, мы не должны забывать, что Россия сама является террористическим государством, которое вчера вечером в очередной раз терроризировало гражданское население Украины ракетными атаками и атаками беспилотников. Кто сеет террор, тот пожнет террор", – заявил член Бундестага.

В свою очередь посол Германии в РФ Александр Граф Ламбсдорф заявил, что террору нет оправдания никогда и нигде. Дипломат заявил, что его страна осуждает любое насилие против невинных гражданских лиц.

"Это касается как России, так и Украины. Человечество должно оставаться нашим компасом. Мои соболезнования семьям погибших. Важно, чтобы была прояснена предыстория", – сказал посол.

Напомним, вечером 22 марта в РФ неизвестные устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл" (Красногорск, Подмосковье). Десятки человек погибли, более 100 получили ранения.

Примечательно, что еще днем у здания "Крокуса" находилось много авто спецслужб РФ. Эту информацию проиллюстрировали фото с места и показали в пабликах Красногорска за несколько часов до происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на упреки о якобы причастности нашего государства к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле", которые начали звучать от российских официальных лиц. В ведомстве отвергли эти обвинения и отметили, что они являются спланированной провокацией Кремля.

К слову, представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон заявила, что Соединенные Штаты предоставляли России разведданные о потенциальном теракте. Более того, американские чиновники не сомневаются, что за терактом в Москве 22 марта стоят боевики "Исламского государства".

В свою очередь российский диктатор Путин 23 марта заявил, что задержанные российскими силовиками мужчины-таджики, якобы являвшиеся исполнителями нападения на концертный зал в Подмосковье, "двигались в сторону Украины", где для них "украинской стороной было подготовлено "окно".

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