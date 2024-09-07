'Собираемся использовать все': в Пентагоне объяснили, что будет со средствами для Украины после конца бюджетного года

В министерстве обороны Соединенных Штатов заявили, что планируют использовать средства, выделенные на помощь Украине в рамках президентских полномочий, и после окончания фискального года. Если до конца сентября, когда в Штатах заканчивается бюджетный год, останутся средства, предназначенные для ВСУ, они будут использованы.

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Об этом сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге в пятницу, 6 сентября, передает "Голос Америки". По ее словам, ведомство планирует использовать доступные средства для поддержки Украины "любым возможным способом" после конца фискального года.

"Как вы знаете, мы очень упорно работали с Конгрессом, чтобы получить эту дополнительную сумму и распределить эти деньги для Украины в пакетах PDA и USAI", – сказала представительница американского ведомства.

Она отметила, что пока не может делать предположений о судьбе средств, которые останутся после 30 сентября, но указала на то, что Вашингтон объявляет пакеты помощи Украине "почти каждую неделю". Они отличаются по размеру, но поступают Украине на регулярной основе.

"Я не сомневаюсь, что мы собираемся использовать все, что у нас есть, чтобы обеспечить в дальнейшем предоставление Украине всего, что ей нужно, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе", – подчеркнула заместитель пресс-секретаря Пентагона.

Сингх добавила, что США планируют использовать остаточные средства "любым возможным способом".

Отметим, что 30 сентября в США заканчивается бюджетный год. А это значит, что Вашингтон может упустить возможность передать Украине еще $6,2 млрд, которые все еще доступны в рамках президентских полномочий.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперт-международник Александр Краев сказал, что США смогут использовать деньги из бюджета, выделенные для Украины, и после завершения бюджетного года. В американском бюджетном процессе нет такой процедуры, чтобы деньги, предназначенные для внешней помощи партнерам, возвращались обратно в бюджет.

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