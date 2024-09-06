Особенности бюджетного процесса в США: Краев объяснил, могут ли "сгореть" деньги, выделенные для Украины

США, скорее всего, смогут использовать деньги из бюджета, выделенные для Украины, и после завершения бюджетного года (после 30 сентября). В американском бюджетном процессе нет такой процедуры, чтобы деньги, предназначенные для внешней помощи партнерам (Украина, Израиль, Тайвань), возвращались обратно в бюджет.

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Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал эксперт-международник, руководитель программы "Северная Америка" в аналитическом центре "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, нет отработанной процедуры, чтобы деньги, которые Америка выделяет на поддержку своих партнеров за пределами военного бюджета, и которые не были использованы, сгорели или вернулись обратно.

Отметим, что 30 сентября в США заканчивается бюджетный год. А это значит, что Вашингтон может упустить возможность передать Украине еще $6,2 млрд, которые все еще доступны в рамках президентских полномочий.

"Эти деньги могут использоваться даже после завершения фискального года, и это для нас плюс. Это означает, что на данном этапе очень мал риск того, что эти деньги куда-то исчезнут или обратно лягут в бюджет. Наиболее вероятно, что они небольшими партиями и дальше будут передаваться в Украину, применяться для вопроса нашей обороны. То есть сгореть, по сути, они не могут", – отметил эксперт.

Он напомнил, что в 2023 году после завершения бюджетного года неиспользованными остались $4,5 млрд. Их использовали в течение следующих шести месяцев, когда американский Конгресс не мог принять новый пакет помощи для Украины.

"В этом случае, скорее всего, мы будем иметь дело как раз с таким пролонгированным снабжением, если вдруг оно там останется. Ну и плюс до конца бюджетного года еще есть время. Бюджетный год заканчивается 1 октября, и 1 октября начинается новый бюджетный год, поэтому их вполне можно к тому времени использовать, поскольку наши потребности только растут", – сказал Краев.

По его словам, проблемы со снабжением заключаются в том, что Украина просит не только поддержки общих вооруженных сил, но и новые типы вооружения и разрешение на его использование.

"С этим есть проблема политического характера, а проблема экономического и промышленного характера в том, что американская промышленность до сих пор имеет вопрос с тем, чтобы перенастроиться на военные рельсы. С тем чтобы найти в себе потенциал к быстрому производству необходимого количества снарядов, вооружения, амуниции и так далее. То есть здесь, кроме политики, есть чисто технический вопрос. Такой же, кстати, как и у наших европейских партнеров", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 сентября Пентагон объявил о предоставлении очередного пакета военной помощи для Украины на сумму 250 миллионов долларов. Это уже 65 пакет поддержки от США с августа 2021 года.

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