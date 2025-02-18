Сначала разрушилась стойка шасси, затем оторвалось крыло: в сеть попало новое видео аварии Bombardier СRJ-900 в Торонто

17 февраля в Торонто при посадке пассажирского самолета Bombardier CRJ-900 произошла авария. В сети появилось новое видео, демонстрирующее момент крушения с другого ракурса.

Видео дня

На записи видно, как сначала разрушилась стойка шасси, а затем оторвалось крыло самолета. Соответствующий ролик опубликован в сети.

В результате аварии судно перевернулось прямо на взлетно-посадочной полосе.

На борту находились 80 человек, все они смогли выбраться из самолета, хотя 18 пассажиров получили серьезные травмы, из которых трое находятся в критическом состоянии.

"Я посмотрел вниз и увидел искры и пламя. Я довольно быстро отстегнулся и опустился на пол, который был потолком. Люди были в панике", – рассказал один из пассажиров.

Официальные причины аварии пока не названы, но власти Торонто сообщили, что взлетно-посадочная полоса была сухой, а на момент посадки не было бокового ветра. Сейчас ведется расследование, чтобы выяснить, что стало причиной жесткой посадки.

Самолет Bombardier CRJ 900 прилетел из Миннеаполиса (США). Метеорологи сообщали, что на момент инцидента в Торонто был снегопад и видимость была очень снижена, скорость ветра – 20 миль/час (32 км/ч), порывы – 37 миль/час (59,5 км/ч). Температура была значительно ниже нуля.

Напомним, в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) 31 января разбился небольшой самолет. Он упал вблизи торгового центра Roosevelt Mall, раздался сильнейший взрыв.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 января возле Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся с вертолетом Black Hawk. В результате инцидента пассажирский борт упал в воду.

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