СМИ сообщили о задержании украинца на протестах в Грузии: как отреагировали в МИД

Посольство Украины в Грузии устанавливает данные о возможном задержании на антиправительственных протестах в Тбилиси украинца. Дипломатическое учреждение направило все соответствующие официальные запросы.

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О задержании украинца в Тбилиси сообщил грузинский вещатель "Рустави-2". Как заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, украинские дипломаты проверяют информацию вещателя.

"Мы видели сообщения проправительственного "Рустави-2" о задержании правоохранительными органами гражданина Украины. Сейчас посольство Украины в Грузии находится в контакте, общается с адвокатами, журналистами телеканала для проверки этой информации", – сказал Тихий.

Спикер МИД добавил, что посольство направило официальные запросы в Министерство внутренних дел Грузии для "проверки и установления личности возможного задержанного". Он отметил, что речь идет об установлении гражданства задержанного.

"Когда будет больше информации по результатам проверок, мы отдельно сообщим", – добавил Тихий.

Ранее грузинский телеканал "Рустави 2" сообщил, что в Тбилиси на антиправительственной акции протеста был якобы задержан гражданин Украины, причем "он задержан в рамках действующего уголовного производства по организации группового насилия, руководства, участия в нем и совершения преступного деяния по публичному приглашению".

Как сообщал OBOZ.UA, также в Тбилиси задержали двукратного чемпиона мира по вольной борьбе Зураба Датунашвили, который открыто поддерживает протесты и участвует в антиправительственных акциях в Грузии. 32-летнего трехкратного чемпиона Европы и бронзового призера летних Олимпийских игр 2020 года у гостиницы Courtyard Marriott упаковали в патрульную машину.

Жители Грузии выступают против намерений правящей партии "Грузинская мечта" приостановить евроинтеграцию страны до конца 2028 года. Также Конституционный суд отказался признавать результаты парламентских выборов неконституционными.

Глава государства Саломе Зурабишвили заявила, что не сдаст полномочия, назвала парламент "нелегитимным" и не имеющим права избрать президента.

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