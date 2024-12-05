Появилось видео, что сделала полиция на протестах в Грузии с двукратным чемпионом мира по борьбе

В Тбилиси задержали двукратного чемпиона мира по вольной борьбе Зураба Датунашвили, открыто поддерживающего протесты и участвующего в антиправительственных акциях в Грузии. 32-летнего трехкратного чемпиона Европы и бронзового призера летних Олимпийских игр 2020 года возле гостиницы Courtyard Marriott запаковали в патрульную машину.

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Напомним, что на Олимпийском квалификационном турнире 2012 в Софии Зураб Датунашвили проигрывал в поединке против венгра Питера Бацса со счетом 0-3 и применил очень оригинальный прием. Он неожиданно перепрыгнул головой вниз через голову соперника, обхватив его талию в полете со спины и перевел венгра в партер. Этот прием набрал в интернете несколько десятков тысяч просмотров. В результате грузинский спортсмен выиграл схватку, занял на турнире первое место и завоевал путевку на Олимпиаду в Лондоне.

Зураб Датунашвили покинул сборную Грузии в 2019 году, после того как стал жертвой рукоприкладства со стороны президента Федерации борьбы Грузии Геги Гегешидзе. Гегешидзе были предъявлены обвинения в насилии, Датунашвили требовал его отставки, заявляя, что федерация превратилась в гнездо коррупции и кумовства.

Датунашвили пришлось объявить о вынужденном завершении карьеры, после чего он принял предложение Федерации борьбы Сербии и после присвоения ему сербского гражданства стал одним из лидеров сборной, одержав в ее составе олимпийскую награду и золото чемпионатов мира и Европы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Жители Грузии выступают против намерений правящей партии "Грузинская мечта" приостановить евроинтеграцию страны до конца 2028 года. Также Конституционный суд отказался признавать результаты парламентских выборов неконституционными.

– Глава страны Саломе Зурабишвили заявила, что не сложит полномочия, назвала парламент "нелегитимным" и не имеющим права избрать президента.

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