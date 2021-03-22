СМИ показали "президентский люкс" сына Лукашенко во Дворце Независимости

Белорусские журналисты опубликовали фотографии жилья сына незаконно избранного президента страны Александра Лукашенко Николая во Дворце Независимости.

Как сообщается в Telegram-канале проекта NEXTA, "президентский люкс" расположен в отдельном крыле резиденции, куда вход закрыт даже для сотрудников здания (чтобы посмотреть все фото, доскролльте страницу до конца).

"Президентский люкс" состоит из трех помещений.

"Во Дворце Независимости есть отдельное крыло, куда вход закрыт даже для сотрудников. Там располагаются хоромы Лукашенко, его купальни, сауна, дегустационный зал и даже личный кинотеатр. Нашлось там место и для младшего сына", – пишут журналисты.

Они отмечают, что для Николая Лукашенко выделены собственный санузел, спальня и комната для досуга, а каждое помещение соизмеримо с размером обычной двухкомнатной квартиры.

Жилье сына Лукашенко расположено во Дворце Независимости.

"Интерьеры выдержаны в стиле "агроренессанса" – дорага-багата. Для учебы есть вражеский iMac за несколько тысяч долларов, книги, модели кораблей и набор солдатиков", – сказано в сообщении.

Вход в крыло, где расположено жилье Николая Лукашенко, закрыт.

Жилье Николая Лукашенко.

"Президентский люкс" Николая Лукашенко.

Каждое помещение соизмеримо с обычной двухкомнатной квартирой.

Спальня Николая Лукашенко во Дворце Независимости.

Спальня Николая Лукашенко во Дворце Независимости.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Александр Лукашенко тратит на содержание своих резиденций десятки миллионов долларов в месяц. Журналисты тогда насчитали 18 таких объектов, а один из них – Дворец Независимости – назвали "дворцом тщеславия".