ЗМІ показали "президентський люкс" сина Лукашенка в Палаці Незалежності

Юрій Сергієнко Світ 00:03, 23.03.2021

Білоруські журналісти опублікували фотографії житла сина незаконно обраного президента країни Олександра Лукашенка Миколи у Палаці Незалежності.

Як повідомляється в Telegram-каналі проєкту NEXTA, "президентський люкс" розташований в окремому крилі резиденції, куди вхід закрито навіть для співробітників будівлі (щоб подивитися всі фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Президентський люкс" складається з трьох приміщень.

"У Палаці Незалежності є окреме крило, куди вхід закрито навіть для співробітників. Там розташовуються хороми Лукашенка, його купальні, сауна, дегустаційний зал і навіть особистий кінотеатр. Знайшлося там місце і для молодшого сина", – пишуть журналісти.

Вони зазначають, що для Миколи Лукашенка виділено власний санвузол, спальня і кімната для дозвілля, а кожне приміщення можна порівняти з розміром звичайної двокімнатної квартири.

Житло сина Лукашенка розташоване в Палаці Незалежності.

"Інтер'єри витримані в стилі "агроренессансу" – дорага-багата. Для навчання є ворожий iMac за кілька тисяч доларів, книги, моделі кораблів і набір солдатиків", –йдеться в повідомленні.

Вхід в крило, де розташоване житло Миколи Лукашенка, закрито
Житло Миколи Лукашенка.
"Президентський люкс" Миколи Лукашенка.
Кожне приміщення можна порівняти зі звичайною двокімнатною квартирою.
Спальня Миколи Лукашенка в Палаці Незалежності.
Спальня Миколи Лукашенка в Палаці Незалежності.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Олександр Лукашенко витрачає на утримання своїх резиденцій десятки мільйонів доларів на місяць. Журналісти тоді нарахували 18 таких об'єктів, а один з них – Палац Незалежності – назвали "палацом марнославства".

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