NEXTA: Лукашенко тратит десятки миллионов долларов в месяц на свои резиденции и 'дворец тщеславия'. Фото и видео

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко тратит на содержание своих резиденций в Минске и за пределами столицы десятки миллионов долларов в месяц.

Об этом говорится в расследовании белорусского проекта NEXTA. Журналисты перечислили основные из них, в том числе и Дворец независимости, который они назвали "дворцом тщеславия" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Авторы отметили, что резиденции Лукашенко условно можно разделить на несколько категорий – здания, которые достались от предшественников, и новые – построенные на украденные деньги.

К первой относятся здание Администрации президента и советский коттедж в Минске, а также база отдыха "Крупенино" и "Вискули" в Беловежской пуще. В последней было подписано одноименное соглашение о распаде СССР.

По словам сотрудника Администрации президента, который пожелал остаться анонимным, в любой резиденции есть закономерность. "Это комплекс зданий. В центре всегда стоит дом №1. Это всегда деревянный дом, рядом с которым есть флагшток. Когда заезжает товарищ (Лукашенко – прим. ред.) – поднимается флаг", – отметил собеседник.

Ко второй категории журналисты отнесли среди прочего Дворец независимости, который насчитывает сотни помещений и более 50 тысяч квадратных метров, что сравнимо с огромным торговым центром, совмещенным с бизнес-комплексом. В расследовании говорится, что внутри здание отделано золотом, в том числе стены, люстры, дверные ручки и столовая посуда.

По словам директора центра "Европейский диалог" Анатолий Лебедько, он получил от заместителя министра финансов документ, согласно которому строительство дворца финансировалось из республиканского бюджета и бюджета Минска, а заказчиком выступил Минский горисполком.

Собеседник из администрации в свою очередь добавил, что все здания в Минске построены с учетом секретной линии правительственной связи, а на их содержание в месяц тратятся десятки миллионов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что для Лукашенко подбирают "подруг" через модельные школы и конкурсы красоты, в первую очередь – "Мисс Беларусь".