Словения в ООН бьет тревогу: премьер Роберт Голоб объяснил, почему не стоит игнорировать войну в Украине

Премьер-министр Словении Роберт Голоб призвал не игнорировать российское полномасштабное вторжение в Украину, которое длится уже более трех лет. Игнорирование российской агрессии может развязать руки другим потенциальным захватчикам во всем мире.

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Об этом глава правительства страны сказал во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН в пятницу, 27 сентября. Он заявил, что если не обращать внимание на войну в Украине, то подобные войны будут происходить и в других странах.

"То, что мы наблюдаем в Украине, - это агрессия более сильного и могущественного соседа против меньшего и более слабого. Это, безусловно, является вопиющим нарушением Устава ООН. Если позволим этой агрессии пройти, то мы откроем двери для многих подобных войн по всему миру", – сказал он.

Голоб также заявил о необходимости реформировать Совет безопасности ООН, постоянным членом которого до сих пор является Россия. По его словам, нормальная работа этого органа фактически заблокирована, поскольку пять постоянных членов злоупотребляют правом вето и ставят национальные интересы на первое место.

Глава правительства Словении считает, что необходимо создать Совбез, который соответствует современному миру.

"Мы должны обеспечить справедливое распределение мест. Совет нуждается в более сильных голосах регионов, которые были недостаточно представлены, таких как Африканский континент. Реформа состава Совета должна сопровождаться реформой права вето", – заявил Голоб.

Ранее о том, что Россия не отвечает роли постоянного члена Совбеза ООН сказал президент Польши Анджей Дуда. Политик подчеркнул, что РФ должна нести ответственность за мир во всем мире, однако она является агрессором, жестоко напавшим на суверенную Украину.

В то же время Дуда признал, что не существует правовых норм, которые позволили бы лишить Москву членства в этой организации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Государственном департаменте США заявили, что добиться того, чтобы Россию исключили из Совета Безопасности ООН, очень сложно. Этого требуют еще с начала российского полномасштабного вторжения в Украину, но пока безрезультатно. Вашингтон в контексте Украины фокусируется на тех вещах, которые являются возможными.

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