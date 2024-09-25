'Россия не отвечает роли постоянного члена Совбеза ООН': Дуда сказал, есть ли возможность лишить ее этого статуса

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия не выполняет роль постоянного члена Совета безопасности Организации Объединенных наций. Москва, как член Совбеза, должна нести ответственность за мир во всем мире, однако она является агрессором, жестоко напавшим на суверенную Украину.

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Об этом польский лидер сказал в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН, передает издание Wnp.pl. В то же время польский президент признал: по состоянию на сейчас не существует правовых норм, которые позволили бы лишить Россию членства в этой организации.

Дуда сказал, что не удивлен тем, что в Украине часто поднимают этот вопрос.

"Сами разговоры об этом для России являются болезненными, потому что это показывает, что Россия не выполняет свою чрезвычайно важную роль постоянного члена Совета Безопасности ООН", – сказал он.

Польский лидер добавил, что постоянными членами Совета Безопасности ООН являются государства, ответственные за мир во всем мире.

"Как можно спокойно смотреть на ситуацию, в которой страна, входящая в небольшую группу крупнейших государств, ответственных за мир в мире, является агрессором, жестоко и без всякого оправдания напавшим на независимое и суверенное государство с целью отобрать у него землю, ее природные ресурсы и поработить общество?" – заметил он.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что добиться того, чтобы Россию исключили из Совета Безопасности ООН, очень сложно. Этого требуют еще с начала российского полномасштабного вторжения в Украину, но пока безрезультатно. Вашингтон в контексте Украины фокусируется на тех вещах, которые являются возможными.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 25 сентября, сказал, что весь мир увидел, как Россия, территория которой в 20 раз превышает территорию Украины, напала на нее, чтобы захватить, потому что кремлевский диктатор решил, что он может делать что угодно. И сегодня каждый сосед РФ понимает, что война может постучаться и в его дверь.

Как сообщал OBOZ.UA, постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица призвал членов Совбеза и всех партнеров помочь нашей стране отражать атаки РФ. Они могли бы сбивать российские ракеты, когда те приближаются к их территории.

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