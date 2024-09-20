Надо фокусироваться на реальных вещах: в Госдепе США прокомментировали возможность исключения России из Совбеза ООН

В Соединенных Штатах Америки заявили, что добиться того, чтобы страну-агрессор Россию исключили из Совета безопасности Организации Объединенных наций очень сложно. Этого требуют еще с начала российского полномасштабного вторжения в Украину, но пока безрезультатно.

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Об этом на брифинге в четверг, 19 сентября, сказал спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер. Он ответил на вопрос американского журналиста о том, какой может быть позиция Вашингтона, чтобы исключить РФ из Совбеза ООН.

Представитель внешнеполитического ведомства Штатов добавил, что США в контексте Украины фокусируются на тех вещах, которые являются возможными.

"Я думаю, это то, к чему люди призывали в разное время с тех пор, как Россия начала или расширила свое незаконное вторжение в Украину. Если вы посмотрите на Устав ООН, это то, чего будет невероятно трудно добиться", – ответил спикер Госдепа.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о том, что Совбез ООН необходимо реформировать. Глава государства предложил исключать любого члена, который участвует в незаконной войне, имея в ввиду Россию, которая напала на Украину.

Также политик считает, что необходимо увеличить число постоянных членов с пяти до десяти и отменить право вето.

Как сообщал OBOZ.UA, постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица призвал членов Совбеза и всех партнеров помочь нашей стране отражать атаки РФ. Они могли бы сбивать российские ракеты, когда те приближаются к их территории.

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