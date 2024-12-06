Словакия закрывает единственное консульство в России: что это значит для россиян

Словакия с 31 декабря 2024 года закрывает свое генеральное консульство в российском Санкт-Петербурге. Это единственное словацкое консульство в стране-агрессоре России.

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Такое решение приняло правительство Словакии в августе 2024 года (постановление №521 от 28 августа 2024 года пункт E.4). Об этом говорится на сайте консульства.

"Что касается граждан Российской Федерации, то генеральное консульство Словацкой Республики в Санкт-Петербурге больше не оказывает им своих услуг", – добавили в дипломатическом учреждении.

Там отметили, что заявления на получение виз, видов на жительство или заверение подписей, переводов и заверение фотокопий и копий документов россияне могут подавать в посольстве Словакии в столице страны-агрессора Москве.

Отметим, что в августе 2024 года правительство Словакии приняло изменения к работе ряда посольств и консульств страны. В конце декабря также приостановят работу посольства Словакии в Дании и Норвегии, а также генконсульство в польском Кракове.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил решение закрыть консульство РФ в Познани. По его словам, это решение было предопределено "диверсионными действиями" РФ на территории Польши и других европейских стран.

Он также подтвердил, что в ответ на этот шаг РФ закрыла польское консульство в Санкт-Петербурге.