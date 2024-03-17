'Слишком стар и психически непригоден!' Байден ответил Трампу на упреки в своем возрасте

Президент США Джо Байден подверг резкой критике одиозного американского политика Дональда Трампа. Глава государства пошутил о психическом состоянии своего оппонента на выборах во время выступления на ужине в клубе "Гридайрон".

Байден отметил, что Трамп уже слишком старый, чтобы снова быть президентом. Об этом сообщает Reuters.

Накануне 81-летний Байден выдвинул свою кандидатуру от Демократической партии на президентских выборах. Главным его оппонентом, вероятно, станет 77-летний Трамп, который вновь стремится занять президентское кресло.

В ходе избирательной кампании Байден пытается завоевать расположение американцев, повысить свой рейтинг одобрения и развеять опасения, что он слишком стар, чтобы снова баллотироваться.

"Один кандидат слишком стар и психически непригоден, чтобы быть президентом. Другой – я", – заявил Байден.

Стоит отметить, что предвыборный штаб Трампа пока не ответил на запрос о комментариях. При этом Трамп "поставил под сомнение" умственные способности Байдена.

Ужин в "Гридайроне" не транслируется по телевидению и пытается сохранить атмосферу прошлых лет: мужчины в галстуках и фраках, а женщины в длинных платьях. Во время ужина также запрещено фотографировать, а участников просят не публиковать сообщения в социальных сетях до его завершения.

Напомним, одиозный американский политик Дональд Трамп выдал очередную порцию бреда. В этот раз он заявил, что президента США Джо Байдена якобы "контролируют фашисты". Также он в очередной раз рассказал, что действующий американский президент "несет угрозу демократии".

Ранее сообщалось, что действующий президент США Джо Байден имеет минимальное преимущество в один процентный пункт над своим соперником Дональдом Трампом. Выборы президента Соединенных штатов должны пройти в ноябре этого года.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп "не даст ни копейки на российско-украинскую войну", если победит на выборах президента США. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан после визита во Флориду, где он встретился с Трампом.

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