Reuters: Байден имеет минимальное преимущество на выборах над Трампом по новому опросу

Действующий президент США Джо Байден имеет минимальное преимущество в один процентный пункт над своим соперником Дональдом Трампом. Выборы президента Соединенных штатов должны пройти в ноябре этого года.

О симпатиях избирателей свидетельствует новый опрос Reuters/Ipsos, проведенный в среду, 13 марта. Отмечается, что преимущество Байдена находится в пределах погрешности опроса 1,8 процентного пункта.

Если бы выборы состоялись сегодня, за демократа Байдена готовы проголосовать около 39% зарегистрированных избирателей, а 38% избрали бы бывшего президента-республиканца Трампа.

11% респондентов заявили, что будут голосовать за других кандидатов, 5% – что не будут голосовать, а 7% сказали, что еще не знают за кого или отказались отвечать.

Результаты опроса также показали, что среди всех респондентов Трамп имел незначительное преимущество. В то же время преимущество Байдена среди зарегистрированных избирателей было больше, что показательно, ведь люди, уже зарегистрированные для участия в голосовании, с большей вероятностью пойдут на выборы в ноябре.

Сейчас в семи "шатких штатах", результаты голосования в которых могут стать решающими, Трамп опережает Байдена с результатом 40% до 37% среди зарегистрированных избирателей.

Исследование также показало, что избиратели, с одной стороны, обеспокоены возрастом Байдена, которому исполнился 81 год, а с другой – уголовными процессами против Трампа, в том числе по обвинениям в попытке отменить свое поражение на выборах 2020 года.

Поскольку многие американцы не в восторге ни от Трампа, ни от Байдена, независимого кандидата Роберта Ф. Кеннеди-младшего готовы поддержать 15% зарегистрированных избирателей, если он станет третьим кандидатом в избирательном бюллетене.

Таким образом, Кеннеди может "переманить" часть избирателей от Трампа и Байдена.

Когда респондентам было предложено выбрать между Трампом и Байденом без каких-либо других вариантов, действующий президент США получил преимущество – 50% против 48% среди зарегистрированных избирателей, а 2% отказались отвечать на этот вопрос.

Трамп легко победил бывшего губернатора Южной Каролины Никки Гейли в борьбе за номинацию в качестве кандидата от Республиканской партии. Однако у него все еще есть уязвимые места среди независимых избирателей и даже в собственной партии.

Теперь за Трампа готовы проголосовать лишь около 37% поклонников Гейли, а еще около 16% сказали, что будут голосовать за Байдена. Остальные заявили, что поддержат кого-то другого или не будут голосовать вообще.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп "не даст ни копейки на российско-украинскую войну", если победит на выборах президента США. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан после визита во Флориду, где он встретился с Трампом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!