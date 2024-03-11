'Не даст ни копейки': Орбан рассказал о плане Трампа завершить войну в Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Дональда Трампа якобы есть "довольно подробные планы", как окончить войну, начатую Россией в Украине. По его словам, Трамп "не даст ни копейки на российско-украинскую войну", если победит на выборах президента США.

Об этом венгерский премьер сказал в интервью телеканалу M1 в воскресенье, 10 марта. Интервью было записано после визита Орбана во Флориду, где он встретился с Трампом.

Глава правительства Венгрии назвал Трампа "президентом мира, который имеет очень четкое видение, с которым трудно не согласиться".

"Он говорит следующее: во-первых, в российской-украинской войне он не даст ни копейки. Поэтому война закончится, потому что очевидно, что Украина не может стоять на собственных ногах", – сказал он.

По мнению Орбана, "если американцы не дадут денег и оружия вместе с европейцами, то война закончится", потому что Европа "сама по себе не способна финансировать эту войну".

Он выдал, что, если европейцы боятся россиян, то они должны "заплатить за свою безопасность или укрепить свои вооруженные силы".

Напомним, что 8 марта Трамп принимал Орбана в своей резиденции во Флориде. Во время встречи Трамп назвал Орбана "боссом" и "фантастическим лидером", при этом иронизируя над критикой по поводу его нелиберальных склонностей.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Венгрии заявил, что он не хочет для своей страны совместной границы с Россией. У него "есть плохие воспоминания" на этот счет. Очевидно, Орбан имеет в виду прошлый век, когда Венгрия граничила с СССР и когда в 1956 году советская власть подавила венгерское восстание.

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