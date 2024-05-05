"Сколько потребуется": Шольц в Пасху напомнил о поддержке Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц в поздравлении с Пасхой вспомнил о полномасштабной войне, которая продолжается в Украине. Он пообещал поддерживать нашу страну "столько, сколько нужно".

Об этом политик написал в Twitter (новое название платформы – X) в воскресенье, 5 мая. "В сегодняшнюю православную Пасху мы особенно думаем о многих православных христианах Украины, которые не могут отпраздновать этот праздник в семейном кругу и в мире", – отметил Шольц.

Федеральный канцлер заверил в том, что Берлин будет продолжать помощь Киеву.

"Ясно одно: мы будем поддерживать Украину – столько, сколько необходимо", – подчеркнул он.

Напомним: президент Владимир Зеленский, поздравляя украинцев с Пасхой, выразил уверенность, что сегодня "у Бога на плече – шеврон с украинским флагом".

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский призвал всех гражданских, которые празднуют Воскресение Христово, вспомнить в этот день наших воинов на передовой, ветеранов, потерявших свое здоровье в борьбе с агрессором, и погибших Героев, благодаря которым мы продолжаем жить в независимой Украине.

А командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук опубликовал картинку с крашанками, на которых изображены украинские системы ПВО, защищающие наше небо.

Как писал OBOZ.UA, украинцы отмечают уже 11-ю Пасху в условиях войны с Российской Федерацией. Светлые поздравления с днем Воскресения Христа можно найти по ссылке.

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