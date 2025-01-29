Сколько гренландцев против присоединения к США: результаты опроса

Абсолютное большинство жителей Гренландии – 85% – не хотят, чтобы их остров стал частью Соединенных Штатов. Только 6% гренландцев выступают за вхождение в состав Америки.

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Еще 9% не определились со своей позицией. Это показал новый социологический опрос, проведенный Verian по заказу датской газеты Berlingske. В The Guardian отметили, что это противоречит утверждениям президента США Дональда Трампа.

Выступая в субботу, 25 января, на борту Air Force One, американский глава сказал, что 57 000 жителей арктического острова "хотят быть с нами".

"Я думаю, у нас это получится", – сказал Трамп, имея ввиду свои амбиции взять под контроль полуавтономную датскую территорию. Он объяснял это необходимостью "ради международной безопасности".

Ранее президент Соединенных Штатов отказался исключить возможность использования военной силы для захвата Гренландии. А соратники Трампа в Палате представителей представили законопроект, разрешающий покупку острова. Американские законодатели назвали документ "Закон о возвращении Гренландии величия".

Как писал OBOZ.UA:

– В январе Дональд Трамп провел разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, во время которого снова подтвердил свое намерение захватить Гренландию. Разговор был напряженным, а сам американский президент – агрессивным, заявили СМИ.

– Согласно опросу, проведенного по заказу канала CBS News, 61% американцев не одобряют желание Трампа присоединить Гренландию, 39% – за. В то время среди сторонников Республиканской партии идею о "покупке страны" поддерживают 68%, не поддерживают – 32%.

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