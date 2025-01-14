Соратники Трампа подготовили законопроект о покупке Гренландии: всплыли подробности

Соратники избранного президента США Дональда Трампа в Палате представителей партии представили законопроект, разрешающий покупку острова Гренландия. Американские законодатели назвали документ "Закон о возвращении Гренландии величия".

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Этот законопроект привлек более десятка соавторов-республиканцев. Об этом сообщает FOX News.

Автор законопроекта конгрессмен Энди Оглз заявил, что этот проект закона позволит Трампу начать переговоры с Данией о покупке Гренландии. Конгрессмен подчеркнул, что "американские экономические и оборонные интересы больше не будут отходить на второй план, и республиканцы в Палате представителей готовы помочь президенту Трампу в достижении целей американского народа".

Также он добавил, что подготовка документа позволит президенту начать переговоры с Данией сразу после 20 января, когда Трамп должен принять присягу. По словам автора законопроекта, это "необходимо для национальной безопасности".

"Не позднее, чем через 5 календарных дней после достижения соглашения с Королевством Дания относительно приобретения Гренландии Соединенными Штатами, президент должен передать в соответствующие комитеты Конгресса соглашение, включая все сопутствующие материалы и приложения", – говорится в законопроекте.

Стоит отметить, что Конституция США предоставляет Конгрессу полномочия распоряжаться финансами, то есть исполнительная власть не может осуществлять какие-либо закупки для федерального правительства без предварительного выделения средств Палатой представителей и одобрения Сенатом.

Напомним, министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен прокомментировал высказывания Трампа о возможности захвата Штатами Гренландии. Он заявил, что остров может стать независимым, если его жители этого захотят, однако невозможно, чтобы он перешел под контроль США.

Как сообщал OBOZ.UA, жители Гренландии обеспокоены агрессивным тоном избранного президента США Дональда Трампа о намерении "присоединить" остров к Соединенным Штатам. В столице Нууке отмечают, что гренландцы склонны избегать конфликтов в повседневной жизни, поэтому были шокированы высказываниями Трампа.

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