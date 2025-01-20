Опрос показал, поддерживают ли американцы идею Трампа 'купить Гренландию'

Большинство американцев, которых спросили об идее Дональда Трампа "купить Гренландию", не одобрили ее. В то же время среди сторонников избранного президента многие поддержали его желание.

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Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу канала CBS News. Результаты медиа обнародовало 19 января, за день до инаугурации республиканца.

Отмечается, что 61% респондентов не одобряют желание Трампа присоединить Гренландию к США, а 39% – за.

В то время как среди его сторонников идею о "покупке страны" поддерживают 68%, не поддерживают – 32%.

В общем 54% опрошенных американцев выразили убеждение, что разговоры избранного президента по этой теме на самом деле являются лишь "элементом торга по поводу чего-то другого". Остальные 46% предположили, что речь идет о реальном желании Трампа присоединить новые территории к США.

"Люди не верят в идею покупки Гренландии. Большинство избирателей Трампа одобрили бы это, но не все, и эта идея не пользуется популярностью за их пределами. Но это проливает свет на то, как американцы относятся к тому, что думает Трамп: многие считают, что он просто использует рычаг для более масштабных переговоров", – пояснило CBS News.

Как сообщал OBOZ.UA, соратники избранного президента США Дональда Трампа в Палате представителей представили законопроект, разрешающий покупку острова Гренландия. Американские законодатели назвали документ "Закон о возвращении Гренландии величия".

Позже сам Трамп во время 45-минутного телефонного разговора с премьером Дании Мэтте Фредериксен не отказался от своих угроз в отношении Гренландии. Он повторил слова о вероятности введения "карательной" пошлины для Дании.

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