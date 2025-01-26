'Люди хотят быть с нами': Трамп заверил, что США получат Гренландию, но есть нюанс

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Соединенные Штаты получат контроль над Гренландией. Глава Белого дома заявил, что десятки тысяч жителей острова хотят стать частью Америки.

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В связи с этим Трамп считает, что покупка острова не составит труда. Об этом он заявил журналистам на борту Air Force One, сообщает BBC.

В последние недели вновь остро встал вопрос об идее приобретения автономной датской территории. Трамп подчеркнул, что население Гренландии хочет присоединиться к Соединенным Штатам, поэтому нет никаких сомнений, что остров станет частью США.

"Я думаю, у нас это получится. 57 тысяч жителей острова хотят быть с нами", – сказал американский президент.

Однако изменение политического статуса острова может стать проблематичным, о чем в своей риторике не упоминает президент США. По словам бывшего министра Дании по делам Гренландии Тома Хейма, если Трамп попытается купить остров, ему придется сначала обратиться в Лондон, согласно договоренностям, заключенным более столетия назад.

В комментарии The Sunday Times он напомнил, что в 1917 году, когда США впервые попытались приобрести Гренландию, президент Вудро Вильсон сначала отверг эту идею. Впоследствии Вильсон изменил свое мнение и потребовал, чтобы Дания включила Гренландию в соглашение о продаже Виргинских островов за 25 млн долларов.

На это требование Дания ответила отказом и заявила, что продаст остров только в том случае, если Америка подпишет письмо о том, что Гренландия "есть и навсегда останется Данией". Вильсон не отказался и подписал соглашение, ставшее частью международного договора.

При этом Великобритания во время переговоров 1917 года потребовала, что в случае возможной продажи Гренландии она должна иметь право первоочередного выкупа. Это было обусловлено близким расположением к Гренландии Канады, которая в то время была британским доминионом.

"Я видел оригинал этого документа в музее. Это юридически подтверждает, что США признали Гренландию территорией Дании, но, похоже, Трамп об этом не слышал. Юридический договор подтверждает суверенитет Дании над островом и действует по сей день", – заявил Хейм.

Напомним, соратники президента США Дональда Трампа в Палате представителей партии представили законопроект, разрешающий покупку острова Гренландия. Американские законодатели назвали документ "Закон о возвращении Гренландии величия".

Ранее Трамп объяснил, зачем, по его мнению, Америка должна совершать протекторат (в той или иной форме) над Гренландией. Это, по его словам, нужно для "международной безопасности".

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