'Там повсюду российские и китайские субмарины': Трамп объяснил, зачем Штатам нужна Гренландия

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил, зачем, по его мнению, Америка должна совершать протекторат (в той или иной форме) над Гренландией. Это, по его словам, нужно для "международной безопасности".

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Об этом американский президент рассказал во время пресс-конференции в Овальном кабинете. Как отмечает Politico, Дональд Трамп сослался на угрозы со стороны России и Китая.

В частности, Трамп сказал, что Дания не в состоянии "удерживать" Гренландию из-за нехватки средств.

"Гренландия – отличное место. Она нам необходима для международной безопасности. И я уверен, что Дания пойдет на это – им нужно много денег, чтобы поддерживать, удерживать Гренландию", – отметил американский президент.

Трамп исправился, сказав, что "Гренландия нужна не США, она нужна для международной безопасности".

"У вас там повсюду российские лодки, повсюду есть корабли Китая – военные корабли – и Дания не может это сдерживать", – уточнил он.

Как США смогут "сдерживать" РФ и КНР в районе Гренландии, где у США уже давно есть военная база, американец не объяснил.

Как сообщал OBOZ.UA, незадолго до инаугурации отца, его старший сын Дональд Трамп-младший снял в Гренландии пропагандистский ролик – как выяснилось, с бездомными в главной роли. Они в кадре рассказывали, как народ в Гренландии ожидает Америку. Старший Трамп также сослался на это видео.

"Люди Гренландии недовольны Данией, но я знаю, что они довольны нами. У нас были две недели назад там представители и мой сын. И мы им нравимся. Так что увидим, что будет дальше", – пообещал американский президент.

Как отмечает издание, Трамп не упоминал Гренландию в своей инаугурационной речи, хотя обещание вернуть Панамский канал повторил.

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