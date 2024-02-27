Силы были неравными: Израиль обнародовал первые выводы расследования вторжения ХАМАС 7 октября 2023 года

Когда террористы ХАМАСа ворвались на территорию Израиля, в приграничной зоне Газа находилось всего около 600 солдат ЦАХАЛа. Силы Армии обороны были быстро истощены.

Незадолго до того военные проводили тренировки на случай вторжения, но в гораздо меньших масштабах. Об этом говорится в отчете расследования ЦАХАЛа событий 7 октября 2023 года в Израиле, пишет The Times of Israel.

Отчет опубликовали как ответ на вопрос, почему не удалось остановить нападение, в результате которого более 3000 террористов пересекли границу Израиля, убили около 1200 человек, большинство из которых были гражданскими, и захватили 253 заложника.

В частности, в документе отметили, что военные отрабатывали отражение нападения ХАМАС на двух направлениях, но фактическая атака произошла в 60 разных точках.

Напомним, утром 7 октября палестинские боевики запустили из сектора Газа по территории Израиля более 300 ракет. В результате прямого попадания ракеты в здание, в Тель-Авиве начался пожар. Армия Израиля в ответ начала наносить авиаудары по Палестине.

В то же время вооруженные террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля и устроили хаотический расстрел мирных граждан из пулеметов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил Кабмину документ с принципами управления Газой после войны под названием "День после ХАМАС". Он предусматривает назначение для управления разными службами в секторе "местных чиновников", не связанных с терроризмом.

– Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль будет продолжать войну против ХАМАС в секторе Газа, пока не будут достигнуты все цели, включая уничтожение террористической группировки и освобождение всех заложников. И ни одно давление не сможет остановить Иерусалим в достижении этих целей.