Никакое давление не остановит Израиль в достижении целей против ХАМАС, – Нетаньяху

Израиль будет продолжать войну против ХАМАС в секторе Газа, пока не достигнет всех целей, включая уничтожение террористической группировки и освобождение заложников. И ни одно давление не сможет остановить Иерусалим в достижении этих целей.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита на военную базу Зиким. Его слова цитирует The Times of Israel.

Нетаньяху встретился с элитным подразделением "Небесные всадники" артиллерийского корпуса ЦАХАЛ и получил краткий отчет об операциях и достижениях подразделения с начала войны против ХАМАС.

Выступая перед солдатами, Нетаньяху сказал, что на Израиль оказывают давление, чтобы он прекратил боевые действия в Газе.

"На Израиль оказывается сильное давление, как дома, так и за рубежом, чтобы он прекратил войну до того, как мы достигнем всех целей, включая соглашение об освобождении заложников любой ценой", – сказал премьер-министр.

Он сказал солдатам, что Израиль хочет добиться освобождения остальных заложников, до сих пор находящихся в руках террористов ХАМАСа, и готов ради этого "пройти долгий путь".

"Но мы не готовы платить любой ценой, и уж точно не готовы платить ту бредовую цену, которую требует от нас ХАМАС, что означало бы поражение для государства Израиль", – подчеркнул Биньямин Нетаньяху.

Он заверил солдат, что Израиль "отдан продолжению войны, пока мы не достигнем всех целей, то есть ликвидации ХАМАС, освобождения всех заложников и обещания, что Газа больше не будет представлять угрозу Израилю".

"Нет ни одного давления, ни одного давления, которое могло бы это изменить", – подчеркнул премьер Нетаньяху.

Напомним, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд заявил, что королевство могло бы признать Израиль, если бы было достигнуто всеобъемлющее соглашение, которое включало бы государственность для палестинцев.

А глава Государственного департамента США Энтони Блинкен подчеркнул, что в ближайшие месяцы для Израиля есть "экстраординарная возможность" нормализовать отношения со своими арабскими соседями. Глава внешнеполитического ведомства отметил необходимость создания палестинского государства.

Как сообщал OBOZ.UA, министр военного кабинета Израиля Бенни Ганц заявил, что Израиль не прекратит огонь ни на один день, пока ХАМАС не вернет всех заложников. ЦАХАЛ продолжит боевые действия даже во время Рамадана и дойдет до Рафаха.